北北基桃版圖大漂移！2025十大房市熱區出爐 桃園這2區直奪冠亞軍

北北基桃十大房市二手屋買賣熱區出爐，前一、二名都在桃園，分別為桃園區、中壢區，第三名則為新北市淡水，台北市則僅有中山區上榜，第十名。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，台北市房價居高不下，排擠效應下，買家轉往房價相對低，且具交通紅利的重劃區購屋，讓房市熱區版圖明顯移動。

實價登錄顯示，近一年北北基桃二手屋成交十大熱區，前三名為桃園市桃園區1,774戶、均單價30.5萬元；中壢區1,696戶、均單價29.4萬元；新北市淡水區1,648戶、均單價30.1萬元。而台北市僅中山區上榜，落在第十名，成交878戶、均單價83.2萬元。

2025北北基桃十大購屋熱門行政區。（圖／永慶房屋提供）

房地合一稅限制高總價住宅買氣 房價相對便宜桃園、淡水買氣受惠

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，台北市中山區的高房價雖反映地段價值，但在房地合一稅與貸款限縮的高成本環境下，高總價買盤動能相對受限。

反觀桃園與淡水等三字頭區域，因單價基期較低，受股市震盪及信用管制衝擊的邊際效應較輕。購屋族在財務槓桿考量下，更傾向選擇總價適中且具備交通建設支撐的蛋白區，這也直接反應在交易量的成長，展現出極強的吸納資金能力。

房市回歸自住需求 交通紅利成定海神針

陳金萍指出，儘管大環境面臨政策調控，但具備重大交通建設與成熟機能的行政區，其住宅需求具備高度穩定性。隨著淡海輕軌通車、未來淡江大橋及桃園捷運綠線等建設陸續推進，這些熱點區域在房市盤整期展現出優異的市場韌性。

對於嚮往台北市門牌的民眾而言，中山區因具備密集的捷運網路與多元物件，仍是首選標的。整體而言，市場已回歸理性供需，地段價值與自住需求將是支撐市場穩定的關鍵。

