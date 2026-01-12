北北基桃聯手救TPASS！地方代墊撐通勤族

因中央政府總預算審議延宕，攸關「北北基桃」通勤族的TPASS公共運輸定期票面臨服務中斷危機。「北北基桃」四市的交通首長今（12）日開會後決議，將由地方政府先行代墊補貼款，確保「北北基桃」的通勤人口權益不受影響。

根據台北市交通局統計，2025年每位TPASS使用者實際成本約2100元，現行票價1000元，政府需補貼約900元。台北市交通局長透露，以目前資金狀況初估，服務可維持至5月底、6月初左右，實際期限將視運量變化而定，暫不考慮調漲票價。

面對預算危機，軌道業者及客運公車業者均表達支持地方政府代墊方案，願意配合維持服務不中斷。然而，中央政府迄今未提出明確應變計劃，僅通知剩餘款不得挪用、過去利息須繳回，讓地方政府感到遺憾。

基北北桃決定代墊TPASS款項。（圖／資料照）

TPASS作為中央與地方共同推動的重大民生政策，光是基隆市每日就要服務11萬通勤人口，影響層面廣泛。「北北基桃」四位交通首長強調，將全力維持這項攸關全國通勤民眾的重要政策，同時期盼中央與立法院儘速完成預算審議，建立有效溝通協調機制，避免民眾福祉受損。

