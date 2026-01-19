北北基桃計程車 春節加價出爐

農曆春節將至，北北基19日宣布計程車春節加成運價方案，2月11日起至2月22日每趟次加收30元，瑞芳及烏來地區固定路線依公告春節運價收費；桃園市計程車從2月13日至22日比照往年按每趟次加收50元，桃園國際機場排班計程車每趟次加收100元。

春節期間計程車駕駛必須使用新式計費表內建「春節加成」功能，若駕駛未選取加成鍵，僅能依跳表金額收費，不得額外索取加收費用。北市公運處已印製春節運價加成宣導貼紙，駕駛可於21日起至計程車服務站、警察廣播電台及交通警察大隊、計程車公工會等地索取並張貼車內。

廣告 廣告

北北基計程車春節加成自2月11日至22日按表收費30元，夜間加成自晚間11時至次日上午6時加成20元。

桃園市計程車現行運價為1250公尺90元，續程每200公尺加收5元，車速每小時5公里以下累計80秒加收5元；桃園國際機場排班計程車得加收15％停留服務費，起程收費105元、續程收費每200公尺5元加15％、延滯計時收費每80秒加收5元；桃園市計程車自2月13日至22日加收運價，每趟次加收50元，桃園國際機場排班計程車每趟次加收100元。

若民眾上車時間為2月12日晚間11時30分，下車時間為2月13日凌晨1時，須以「上車時間」為準，即依原價收費，不得加價。

北市交通局提醒民眾下車前應向駕駛索取乘車證明，遇未按表收費或超收情形可撥打1999申訴，經查證屬實，將依《公路法》處9000元至9萬元罰鍰，北市公運處也將與警方在各大計程車排班區聯合稽查。