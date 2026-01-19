北北基桃、台中計程車2/11起陸續實施春節運價 桃機加100元

記者高珞曦／綜合報導

2026年農曆春節將放9天連假，各縣市也將實施計程車運費加成，北北基2月11日起實行12天，每趟次加收30元，桃園市和台中市2月13日起實行10天，每趟次加收50元，桃園機場排班計程車為每趟次加收100元。

新北市115年（2026年）自2月11日起實施春節計程車運價收費，每趟次加收30元。（圖／翻攝自新北市政府官網）

台北市、新北市交通局1月19日共同宣布，2026年春節期間，北北基2月11日凌晨0時起至2月22日深夜12時，計程車每趟次加收30元，同時瑞芳、烏來地區的固定路線，按現場公告的春節運價收費。

新北市瑞芳區同樣自2月11日凌晨0時起實施12天春節計程車運價費率（圖／翻攝自新北市政府官網）

新北市烏來區2月11日凌晨0時起，固定路線的計程車按現場公告春節運價收費。（圖／翻攝自新北市政府官網）

桃園市、台中市也陸續公布計程車春節運價費率，2月13日凌晨0時起至2月22日深夜12時，為期10天，每趟加收 50元。

另桃園機場排班計程車運價方面，現行費率為起程收費價為105元，續程收費每200公尺5元加15％，延滯計時收費每80秒加收5元。春節起每趟次加收100元。

桃園市交通局指出，若民眾乘車時間從無加成運價時段跨到加成運價時段，將統一按「上車時間」為準，不得額外加收。

新北市交通局提醒，夜間加成將由計費表依時間自動加計，春節加成、國道通行費則按計程車駕駛操作設定，且計費表會顯示「春節」字樣。提醒乘客下車前務必在現場確認收費金額，並索取乘車證明，如遇超收狀況，可記車號、時間、地點等資訊，向1999市民專線（桃園市同）提出申訴。

農曆年前及春節期間，交通局和警察局將加強實施不定期聯合稽查，如果計程車駕駛未按跳表金額收費，或未具有效執業資格，查證屬實者，按《公路法》裁處9000元至9萬元新台幣罰鍰。

