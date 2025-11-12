「北北基桃」颱風假引熱議 議長：基隆應跟雙北脫鉤 不用什麼事都綁一起
[Newtalk新聞] 鳳凰颱風來襲，桃園市政府11日獨自宣布停止上班上課，與北北基不同調，引發熱議。北北基桃今（12）日則是正常上班上課，基隆市議長童子瑋表示，市長應優先保護「基隆市民的生活」「該脫鉤就脫鉤，該放假就放假，不用什麼事情都跟雙北綁一起」。
童子瑋11日晚間在臉書發文表示，根據《天然災害停止上班及上課作業辦法》，不管風災、水災、震災、土石流或其他天然災害，最終都授權由地方政府的首長，依據實際狀況進行決定，因為，就算有科學標準，但每個城市的狀況都不一樣。
「市長最優先要保護的，應該是『基隆市民的生活』」，童子瑋認為「北北基共同生活圈」是一個願景，但不能變成最優先要遵守的潛規則。他強調，基隆的地理位置、基礎建設、邊坡住宅、通勤難度，都跟雙北有明顯的落差，未來的颱風假，基隆該跟雙北脫鉤就脫鉤，不要局限只為了一起宣布的心態裡，像桃園市長張善政11日就讓桃園跟雙北脫鉤了。
童子瑋直言，這2兩天基隆雨勢造成的積淹水狀況，是否符合作業辦法裡的「影響通行、上班上課安全或有致災之虞」，相信市民朋友都很清楚。「該脫鉤就脫鉤，該放假就放假，不用什麼事情都跟雙北綁一起，市長最重要、最優先的任務，就是住在這座城市的市民」。
