北北基桃TPASS不斷炊 可撐到6月初

中央政府總預算卡關恐讓TPASS斷炊，基北北桃12日開會達成共識，將先籌資代墊，可支應到5月底、6月初。圖為台北市長蔣萬安。（鄧博仁攝）

中央政府總預算卡關恐讓TPASS斷炊，基北北桃12日開會達成共識，考量民眾福祉為優先，地方政府將先籌資代墊，可支應到5月底、6月初，並喊話中央要盡力溝通提出應變計畫。藍委批評，TPASS被列入新興計畫，顯然就是民進黨惡意操作、故意情勒總預算。

台北市長蔣萬安昨呼籲行政院必須要坐下來好好跟立法院溝通，也告訴民眾地方政府會全力讓服務持續下去。新北市長侯友宜也說，在野黨提出民生議題先行，對朝野和諧有一定的協助。桃園市長張善政強調，絕對不能讓TPASS中斷，中央補助未到位前會由市府墊付，請市民放心不會有任何影響。

基北北桃交通局處首長昨開會因應，會後由北市交通局長謝銘鴻轉述4市共識，4市會延續政策，補貼款由地方政府先籌資代墊，代墊款項可支應到5月底、6月初，但仍要看運量變化。依去年統計，基北北桃平均1名通勤族每月交通成本約為2100元，因此可能會多花900元。

基隆市交通處長陳耀川說，基北北桃1200月票自民國112年7月起實施，月平均售票張數約52.8萬張，已成為4市民眾通勤、通學不可或缺的公共服務。基市每天有11萬通勤人口，市府會全力讓通勤族權益不受影響。

桃園市交通局長張新福表示，為確保政策不「斷炊」，市府今年已編列6.2億元地方配合款，若中央補助款延遲，市府將比照基北北立場「先行籌資代墊」，確保服務不中斷，同時也喊話中央，應盡速提出完善應變計畫，並早日完成預算程序，同時保留結餘款使用彈性。

交通部公路局回應，因115年TPASS為新興計畫，依《預算法》第54條規定，應於完成審議後方得動支，在立法院未審議通過前，短期僅能先以民眾購買定期票票收及地方配合款墊支，後續預算通過後再予回撥中央補助款部分。

國民黨立委牛煦庭表示，北北基桃達成共識會先自籌撐到6月，確保TPASS絕不會斷炊，立院黨團也會掌握現況做最妥適處理，「絕對不會讓通勤族權益受損。」民眾黨立委林國成強調，不解為何賴政府要刻意操作TPASS預算出問題，倘若行政院想要跟立法院溝通，歡迎趕快來。

民進黨團書記長陳培瑜則形容，總預算並非自助餐，不是想要吃肉就買肉、想要吃菜就買菜，置其他整體總預算於不顧。