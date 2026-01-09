北北基桃TPASS恐斷炊！國民黨團擬提案付委 蔣萬安回應了

台北市長蔣萬安9日出席「115年度市長與里長有約-北投區」。(記者塗建榮攝)

〔記者孫唯容／台北報導〕立法院至今未審議2026年中央政府總預算，恐影響TPASS通勤月票補助，國民黨團預計今(9)日院會提案，包含TPASS通勤月票、生育給付、河川整治等部分項目先行付委審查。對此，台北市長蔣萬安上午出席會議前受訪表示，感謝立院國民黨團的力挺，解決上百萬通勤族的需求，台北市也很努力讓服務不中斷。

北北基桃有不少民眾使用TPASS通勤月票，不過目前傳出受到總預算案審議影響，TPASS通勤月票恐斷炊。台北市副市長林奕華昨出席行政院院會後表示，基北北桃TPASS剩餘款加上4縣市的自編預算，到5、6月經費都足夠，4縣市將在1月12日召開「公共運輸發展平台工作小組會議」，提出後續因應方法，國民黨團也將在今天院會提案，讓TPASS通勤月票先行付委審查。

台北市長蔣萬安上午出席與「北投區里長有約」會議前受訪表示，感謝立院國民黨團的力挺，解決上百萬通勤族的需求，台北市也很努力讓服務不中斷。

