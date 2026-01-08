北北基桃TPASS經費足夠用到5月 林奕華籲市民免驚慌

台北市副市長林奕華8日代表市長蔣萬安參加行政院院會，林奕華表示，外界憂心TPASS通勤月票可能因為總預算未過卡關，林奕華強調，目前各縣市預算至5、6月經費都足夠，絕對不會讓TPASS斷炊。（本報資料照片）

台北市副市長林奕華8日代表市長蔣萬安參加行政院院會，林奕華表示，第1個議程特別針對民國115年度總預算未能完成審議報告，林奕華建議，行政院長卓榮泰考慮尊重國會多數及民意，誠心誠意至立法院與各黨團溝通，而不是一昧批評怪罪給國會多數黨。至於外界憂心TPASS通勤月票可能因為預算卡關，林奕華強調，目前各縣市預算至5、6月經費都足夠，絕對不會讓TPASS斷炊。

林奕華表示，今日她代表蔣萬安參加行政院院會，第1個議程特別針對115年度總預算未能完成審議進行報告。

林奕華說，比較可惜的是，其中沒有包括行政院如何積極與國會溝通的做法，她真心建議卓榮泰考慮尊重國會多數，尊重民意，誠心誠意至立法院與各黨團溝通，而不是一昧批評怪罪給國會多數黨，這樣無助於化解當前預算卡關僵局。

林奕華強調，對於今日行政院會後記者會強調總預算未過，TPASS可能斷炊一事，她也必須重申台北市政府的態度，北北基桃四縣市一定以民眾權益為優先，「絕對不會讓TPASS斷炊！」

林奕華說明，在中央總預算未能通過、未能撥補相關預算前，以北北基桃TPASS剩餘款加上四縣市的相關自編預算，到5、6月經費都足夠。本月12日，北北基桃四縣市也將召開「公共運輸發展平台工作小組會議」，會針對後續提出相關因應之道，請市民不需恐慌。

