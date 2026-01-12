北北基桃TPASS至少撐到6月 中央補助款撥付前地方政府先籌資代墊

115年中央政府總預算卡關，恐影響TPASS補助。基北北桃4市交通首長今天（12日）齊聚會商對策並呼籲行政、立法兩院及朝野立委協調總預算案，盡速完成程序，不要讓此政策中斷。台北市長蔣萬安表態會全力持續TPASS服務；新北市長侯友宜說不會讓市民權益受到影響；桃園市長張善政也宣布絕對不能讓TPASS中斷。基隆市政府發布新聞稿說「在中央補助款撥付前，將由地方政府先行籌資代墊」。

行政院長卓榮泰近期下鄉視察致詞，多次提到總預算未通過，無法按時補助各都會區、各縣市推動的TPASS通勤月票，要各縣市政府先墊錢，但不少縣市政府都已預告撐不久。

據交通部公路局統計，TPASS定期票方案每月約69.8萬人次，TPASS 2.0常客方案每月約37.9萬人次。台北市政府交通局統計，TPASS「基北北桃都會通」去年12月販售約61.6萬張，全年平均每月販售約55萬張。

蔣萬安上午在台北士林區出席「115年度市長與里長有約」前，接受媒體聯訪表示，地方政府當然會全力持續TPASS服務，但希望行政院好好與立法院溝通中央政府總預算案，尤其軍警消權益應依法編定預算案，還是要好好談、溝通。北市府目前就是努力讓包括TPASS相關權益及服務持續。

侯友宜今天受訪指出，立院總預算案面臨的困難跟挑戰，朝野之間本來就應溝通、協調，樂見在野黨提出的有關民生議題先行的方式，相信這不但讓民眾所關心的權益不會受損以外，對朝野之間的和諧有一定的協助。他並強調，針對TPASS一定不會讓市民權益受到影響。

桃園通勤台北的人口數量龐大，張善政今天強調，已在桃園市政府的內部會議向同仁宣達，絕對不能讓TPASS中斷，所以中央如果錢暫時不能撥過來的話，由市府自己來墊付，要讓TPASS能夠繼續服務市民。張善政重申：「請桃園的市民朋友絕對放心，不會有任何的影響跟中斷！」

基隆市政府交通處今天透過新聞稿指出，基北北桃1200都會通定期票，自民國112年7月起實施，至去年12月總售票張數1585.5萬張，月平均售票張數約52.8萬張，已成為基北北桃市民通勤、通學不可或缺的公共服務，因此地方政府的經費會持續撥付予各運輸業者，降低對各運輸業者造成的衝擊。交通處表示，經估計，上述機制雖可暫時維持政策運作，仍將對地方財政造成壓力。基北北桃4市府期盼，中央應盡力溝通協調，提出應變計畫，早日完成預算程序，讓服務不中斷。

基隆市、台北市、新北市、桃園市4地方政府今天也於台北市松德大樓開會，台北市政府交通局局長謝銘鴻、新北市政府交通局局長鍾鳴時、桃園市政府交通局副局長熊啟中、基隆市政府交通處處長陳耀川與會，針對持續TPASS服務，研商對策

謝銘鴻會後接受中央社訪問時說，會中達成3點結論，首先，「TPASS行政院通勤月票」是中央跟地方的政策，就是要優先照顧到通勤族的需要。

謝銘鴻說，第二項結論是面對目前預算卡關狀況，4地方政府都會用自己預算先做支應，能撐多久要看運量，以114年運量狀況估計，可以維持到今年5月底、6月初，但實際運量增加或減少時，維持的期程會有變化。

謝銘鴻表示，第三點結論則為，這是攸關全國通勤民眾的重要政策，期盼交通部協助，讓朝野坐下來溝通協調，早日完成預算程序，不要讓此政策中斷。

謝銘鴻補充，外界關心若計畫中斷，乘客支出有何差異，若以目前每張售價新台幣1200元，但實際上平均使用費用2100元計算，差額為900元，意即計畫若中斷，乘客要多付900元。但他強調，這只是假設性問題。