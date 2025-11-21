北北基模擬考惹議 命審題把關考題達共識

雙北議員舉辦記者會及公聽會，讓外界正視爭議考題嚴重性。（圖：曾獻瑩議員辦公室提供）

台北市三十校高中生九月參加「北北基模擬考」，考題竟出現《我的媽媽是代理孕母》爭議題目，後續引發家長與學生高度反彈。台北市議員曾獻瑩、新北市議員黃心華昨（廿一）共同召開記者會及公聽會，雙北教育局出席說明，未來再發防止及設立命審題把關機制。

議員曾獻瑩指出，高度爭議性考題不應出現，教育現場也不能成為特定立場老師或特定意識形態團體洗腦工具，考場更不能變成價值輸入的管道。他直言，學生走進考場，主要是評量學習成果，不是被迫表態價值立場。他要求北市教育局嚴格把關，讓命題老師知道什麼題目可以出。

議員黃心華指出，這次模擬考爭議題目，凸顯命題階段欠缺有效把關的嚴重缺失，原本考題應該作為多元思考、公平鑑別的工具，卻讓學生被迫站在倫理爭議前線，甚至迎合命題者進行「價值勒索式」寫作。雖然模擬考由出版社主導，但教育主管機關仍需負起輔導與督導，更應在命題階段成立專責委員會共同把關。

北市教育局副局長鄧進權表示，北模是因應家長與學生需求而存在，目的在協助學生了解未來學測的弱點，但它並非法定測驗，教育局仍高度重視考試品質，未來將建立更明確命審題機制，最高決策應由學校負責，並且訂出標準作業流程，倘若命審題過程仍出現問題，教育局研議對出版社訂定相對應罰則。

新北教育局副局長劉明超表示，未來新北市將在學校與書商之間建立「共同審題」制度，學校除了加入審題程序，也具備提出題目修改的權利，新北市也會要求學校把相關罰則納入與廠商簽署的文件，他強調，教育端與出版端都應維持教育中立，爭議性議題不應出現在考題或教材中。

國教行動聯盟理事長王瀚陽表示，許多模考題目由出版社外包，命題費低、審題鬆散，品質不及正式考試，這種情況已不是一年、兩年。既然北北基輪流舉辦大型模考，就應由主管機關建立審議制度，而不是把工作外包給廠商草率處理。

北市中正高中家長會副會長吳楚珍說，這次題目讓人感覺「好像大家都沒有通過就讓它出去了」。她說，題目要學生以「我的媽媽是代理孕母」入題，作為母親，她反問教育單位，「你們的媽媽是代理孕母，你們的心情是如何？」

新北家長會長協會文山區總會長陳昇賢說，他更關心「後續老師怎麼帶孩子解題」。議題可以討論，但不應以第一人稱讓學生書寫，這會造成混淆讓學生受到影響。新北安康高中家長會副會長李亭瑩說，她的女兒也寫這題，班上同學普遍認為，題目設定莫名其妙。她說，不少同學把這題視為「陰謀論」，懷疑是政府未來政策導向，想要十八歲學生提前接受與支持。