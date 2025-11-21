北北基模擬考爭議題惹怒家長 教育局擬建立嚴格審題機制

（記者陳志仁／新北報導）台北 30 所高中生 9 月參加的「北北基模擬考」出現《我的媽媽是代理孕母》爭議題目，引發學生與家長強烈反彈；此次北模全國約 9 萬名學生參與，不少學生在作答過程中感受到負面情緒，有家庭正面臨喪親或疾病壓力，題目呈現方式被指將母親角色物化，引起家長高度關注與討論。

圖／台北市議員曾獻瑩及新北市議員黃心華召開記者會及公聽會。（新北市議員黃心華提供）

台北市議員曾獻瑩及新北市議員黃心華召開記者會及公聽會，雙北教育局出席說明未來再發防止及設立命審題的把關機制；曾獻瑩表示，高度爭議性考題不應出現在考場，教育現場不應成為特定意識形態的輸入管道，學生走進考場是評量學習成果，而非表態立場，要求教育局嚴格把關命題老師與出版社，確保考題僅評量學習狀況，不可藉題目偷渡社會議題。

黃心華指出，這次模擬考題目的爭議，凸顯命題階段欠缺有效把關的嚴重缺失，原本應該促進考生多元思考、作為公平鑑別工具的考題，卻讓學生被迫站在倫理爭議的前線，甚至出現「價值勒索式」寫作，偏離模擬考初衷；雖然模擬考由出版社主導，但在大量學生參與的情況下，教育主管機關仍需負起輔導與督導責任，更應在命題階段成立專責委員會共同把關。

台北市政府教育局副局長鄧進權說，北模雖非正式測驗，但教育局高度重視品質，未來將建立學校與出版社明確命審題機制，並訂定標準作業流程及必要罰則，希望未來不要再發生爭議命題；新北市政府教育局副局長劉明超回應，將推行「共同審題」制度，學校可加入審題程序並提出修改意見，保障學生權益，維持教育中立，避免爭議議題進入考題。

國教行動聯盟理事長王瀚陽直指，模考題目多由出版社外包，命題費低、審題鬆散，容易出現價值輸入或錯誤資訊，教育主管機關應建立審議制度，確保全國學生考試公平；北市中正高中家長會副會長吳楚珍表示，這次題目讓人感覺「好像大家都沒有通過就讓它出去了」，題目要學生以「我的媽媽是代理孕母」入題，反問教育單位「你們的媽媽是代理孕母，你們的心情是如何？」

新北市家長會長協會文山區總會長陳昇賢指出，題目出現後，他詢問過孩子，並認為事件已發酵許久、討論很多，多數人無法接受自己的母親是代理孕母，題目以第一人稱呈現衝擊過大；新北市安康高中家長會副會長李亭瑩表示，有不少同學因此把這題視為「陰謀論」，懷疑是否是政府未來政策的導向，要18歲的孩子提前接受並支持。

面對這次事件暴露的制度性缺口，曾獻瑩及黃心華都主張教育局應加強未來再發防止的機制，教育局及學校是能夠「最終把關」的單位，也要明訂禁止爭議性題目出現在考題中，讓教育局正式納入審題流程；必要時能立即下架違規題目，並建立事前評估、事中監督、事後補救的完整流程，讓這一次的經驗能成為未來教育更上一層樓的幫助。

