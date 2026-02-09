北北基每趟多30元！桃機排班多100 春節計程車加成收費一次看

115年新北市計程車春節加成收費將自2月11日0時起至2月22日24時止實施，共計12天。春節加成30元已納入跳表金額，並與台北市、基隆市同步實施，搭車民眾應依跳表金額支付車資；瑞芳及烏來地區固定路線則依現場公告之春節運價收費。

計程車計費表「春節」字樣顯示畫面 。（圖／新北市政府）

新北市交通局運輸管理科科長許芫綺表示，計程車春節加成30元、夜間加成20元及國道通行費，均應計入跳表金額收費。其中，夜間加成係由計費表依時間自動加計，適用時段為23時至翌日6時；春節加成及國道通行費則由計程車駕駛操作設定，計費表上將顯示「春節」字樣。提醒乘客於下車前索取乘車證明，並當場確認收費金額。

廣告 廣告

計程車春節運價 。（圖／新北市政府）

如遇有超收情形，民眾可記下車號、時間及地點等資訊，撥打新北市1999市民服務專線，或至新北市政府市長信箱提出申訴。交通局特別印製春節加成計費貼紙，發送至新北市計程車公會、工會、計程車司機服務中心、新北市警察局交通警察大隊、警察廣播電台及經濟部標準檢驗局等處，運將可至上述地點索取並張貼於副駕駛座椅背，提醒及方便乘客查閱。

交通局表示，為維護計程車營運秩序，交通局與警察局除不定期於市境內重要路段進行聯合稽查外，農曆年前及春節期間將加強執行，呼籲計程車駕駛遵守相關規定。若有未依跳表金額收費或未具有效執業資格等違規情形，經查證屬實，將依公路法裁處9千元至9萬元罰鍰。

除了北北基同步實施的計程車春節加成收費外，桃園市春節加成期間為2月13日凌晨零時至22日24時，市區每趟加收50元，桃園機場排班每趟加收100元。新竹縣市、苗栗縣則採依原規定費率加收3成的方式，加成期間同為2月13日凌晨零時至22日24時。

台中市、台南市、屏東縣的加成方案相同，均為2月13日00:00至22日24:00期間每趟加收50元。彰化縣、南投縣、宜蘭縣的加成期間較晚，從2月14日00:00才開始實施至22日24:00，每趟加收30元至50元不等。

雲林縣、嘉義市、高雄市、花蓮縣、台東縣除每趟加收50元外，更採全日依夜間運費計價方式收費。宜蘭縣雖每趟僅加收30元，但同樣全日依夜間運費計價。

延伸閱讀

強烈冷氣團凍全台！賈新興：竹苗以南空曠地區下探6度

宜蘭近海8:51發生規模3.9地震 最大震度4級

中榮醫材商執刀案3醫師遭停職 網紅醫：開始追韓劇