北北基考題出包非偶然 黃心華促4點改革修補制度漏洞

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

針對前陣子北北基模擬考作文題目「我的媽媽是代理孕母」引發的社會軒然大波，新北市議員黃心華以一位父親和民意代表的身分指出，相關題目讓孩子在最不該承受情緒的時候，被迫面對難以回答的問題，是教育的失職。

黃心華表示，模擬考本意是協助孩子熟悉測驗、檢視弱點的工具，但這樣的題目為了迎合命題者意向，進行了「價值勒索式」的寫作要求，這不僅嚴重偏離模擬考協助檢視學業能力的初衷，更讓學生必須站在倫理爭議的前線。他說，學子甚至可能為了得到分數、被迫迎合題目的價值立場，絕不是教育應該出現的樣貌。

為此，黃心華與台北市議員曾獻瑩共同召開記者會及公聽會，邀請教育局、家長會、教育倡議團體共同討論模擬考的審題制度。會上大家的共識明確，即考場不應淪為價值表態的地方，學生不應該因為寫一篇作文，就必須被迫在爭議問題上選邊站，黃心華對此提出4項核心改革主張。

針對審題制度應進行徹底改革，黃心華具體要求，一、未來不論是北模或其他大型模擬考，都必須建立跨領域的命審題小組，確保題目設計的全面性與敏感度；二、主管機關必須擁有「最終把關」的權力，並能立即下架有爭議的問題題目。

三、禁止在模擬考中出現高度爭議、需要學生進行價值表態的題型，避免對學生造成不必要的衝擊。四、主管機關必須建立完整的事前評估、事中監督，以及事後補救流程，確保一旦發生問題能夠即時處理並保護學生權益。

黃心華強調，教育的核心價值是保護孩子，而不是讓孩子在考場中承受不必要的成人世界價值衝突。他希望這次事件能成為制度改善的契機，讓孩子們能在最安心的環境中學習與思考，真正實現教育的本質。

