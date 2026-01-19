北北基計程車春節加成2/11上路 加成30元納入跳表

〔記者羅國嘉／新北報導〕為因應春節期間計程車營運成本與需求增加，新北市交通局公告，2026年計程車春節加成自2月11日凌晨起實施，為期12天，期間加成30元費用將直接納入跳表金額，並與台北市、基隆市同步，提醒民眾搭車前留意計費方式，保障自身權益；瑞芳及烏來地區的固定路線，則依現場公告的春節運價收費。

交通局運輸管理科科長許芫綺說明，計程車收費項目包括春節加成30元、夜間加成20元(23時至翌日6時)及國道通行費，均須納入跳表金額。夜間加成由計費表依時間自動加計，春節加成及國道通行費則由駕駛操作設定，計費表畫面將顯示「春節」字樣，供乘客辨識。

許芫綺表示，民眾下車前可索取乘車證明，並當場確認收費金額。如發現有超收情形，請記下車號、搭乘時間及地點，撥打1999市民服務專線，或透過市府市長信箱提出申訴，以維護自身權益。為加強資訊透明，交通局也印製春節加成計費貼紙，發送至新北市計程車公(工)會、計程車司機服務中心、新北市警察局交通警察大隊、警察廣播電台及經濟部標準檢驗局等單位，供駕駛索取並張貼於副駕駛座椅背，方便乘客查閱。

許芫綺提醒，春節前夕及連假期間，將與警察局加強於重要路段聯合稽查，維護計程車營運秩序。若查獲未依跳表金額收費、或未具有效執業資格等違規情事，經查證屬實，將依公路法處以9000元至9萬元罰鍰，呼籲駕駛遵守規定，共同維護春節交通秩序。

