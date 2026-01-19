北北基計程車春節加成2/11上路 12天一律跳表收費

【記者葉柏成／新北報導】新北市交通局今〈19〉日表示，北北基計程車春節加成即將上路，將自春節連假前3天開始實施，時間自2月11日0時起至22日24時止，共計12天。期間計程車春節加成30元已全面納入跳表金額，並與臺北市、基隆市同步實施，民眾搭車時僅需依計費表顯示金額支付車資；至於瑞芳、烏來等地區固定路線，則依現場公告之春節運價收費。

交通局運輸管理科科長許芫綺指出，春節期間計程車收費項目，包括春節加成30元、夜間加成20元（23時至翌日6時）及國道通行費，皆須納入計費表金額。其中夜間加成由計費表依時間自動加計，春節加成及國道通行費則由駕駛設定，計費表上會顯示「春節」字樣，以利乘客辨識。交通局也提醒民眾，下車前務必索取乘車證明並核對金額，如有疑義可即時向駕駛確認。

廣告 廣告

《圖說》計程車計費表。〈交通局提供〉

交通局呼籲，為保障乘客權益，若發現超收或其他異常情形，請記下車號、搭乘時間及地點，撥打新北市1999市民服務專線，或透過市府市長信箱提出申訴。交通局另印製春節加成計費貼紙，發送至計程車公（工）會、司機服務中心、警察機關及相關單位，供駕駛張貼於車內副駕駛座椅背，方便乘客查閱。

《圖說》計程車春節運價。〈交通局提供〉

交通局強調，春節前及連假期間，將會同警察局於重要路段加強取締，維護計程車營運秩序。若查獲未依跳表收費、未具有效執業資格等違規情事，經查證屬實，將依公路法裁處9千元至9萬元罰鍰，呼籲駕駛朋友共同遵守規定，讓民眾安心返鄉過好年。