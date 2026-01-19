北北基計程車2/11起春節加成收費 每趟次加收30元

雙北交通局今日共同宣布，今（2026）年春節期間北北基計程車加成收費，將自連假前3日、即2月11日凌晨0時起開始實施，並持續至2月22日晚間24時止，春節費率實施的12日期間內，每趟次搭乘均加收30元；瑞芳及烏來地區的固定路線，則依現場公告之春節運價收費。

瑞芳固定路線之春節運價。（圖／新北市政府）

烏來地區固定路線之春節運價。（圖／新北市政府）

新北交通局運輸管理科科長許芫綺說明，包含春節加成、夜間（晚間11時至凌晨6時）加成費用及國道通行費等，均應計入跳表金額收費。其中夜間加成會由計費表依時間自動加計；春節加成及國道通行費則需由計程車駕駛操作設定，並於計費表上顯示「春節」字樣。

廣告 廣告

但台北市政府交通局提醒，搭車民眾應按跳表金額支付車資；計程車駕駛若未選取春節加成鍵，則需應依跳表金額向乘客收費，不得額外加收。民眾若遇未按表收費情形，可記下車號、時間及地點後撥打1999申訴，經查證屬實可依法裁處駕駛新台幣9000元至9萬元罰緩。

除北北基外，桃園市與台中市日前也已公布今年計程車春節加成規定，實施時間皆為2月13日凌晨0時至2月22日晚間24時，期間桃園與台中計程車每趟次均加收50元；桃園機場排班計程車則為每趟次加收100元。桃園市交通局也指出，民眾乘車時間若從無加成運價時段跨至加成運價時段，則統一以「上車時間」為準，不得加價。