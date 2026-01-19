北北基計程車2/11起12天春節加成 按表收費

（中央社記者王鴻國新北19日電）新北市交通局今天表示，新北市計程車春節加成按表收費新台幣30元，自2月11日凌晨0時起至2月22日晚間12時止，與台北市、基隆市同步實施；瑞芳及烏來地區依公告春節運價收費。

交通局發布新聞稿，科長許芫綺表示，計程車春節加成30元、夜間加成自晚間11時至次日上午6時加成20元，國道通行費也均應計入跳表金額收費。

許芫綺表示，夜間加成由計費表依時間自動加計，春節加成及國道通行費則由計程車駕駛操作設定，計費表上將顯示「春節」字樣。

她提醒乘客於下車前索取乘車證明，並當場確認收費金額，如遇有超收情形，請記下車號、時間及地點等資訊，撥打新北市1999市民服務專線，或至新北市政府市長信箱提出申訴。

交通局表示，為維護計程車營運秩序，交通局與警察局除不定期進行聯合稽查外，農曆年前及春節期間將加強執行，呼籲計程車駕駛遵守相關規定。若有未依跳表金額收費或未具有效執業資格等違規情形，經查證屬實，將依公路法裁處新台幣9000元至9萬元罰鍰。（編輯：管中維）1150119