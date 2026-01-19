北北基計程車2/11-2/22春節加成 每趟多30元納入跳表收費

新北市交通局今（19）日公布計程車春節加成收費，自2月11日0時起至2月22日24時止共計12天，加成30元並納入跳表金額，與台北市、基隆市同步實施；瑞芳及烏來地區固定路線，則依現場公告之春節運價收費。

新北市交通局運輸管理科科長許芫綺表示，計程車春節加成30元、夜間（23:00至06:00）加成20元及國道通行費，均應計入跳表金額收費。計費表上將顯示「春節」字樣，提醒乘客於下車前索取乘車證明，並當場確認收費金額。

許芫綺表示，如遇有超收情形，請記下車號、時間及地點等資訊，撥打新北市1999市民服務專線，或至新北市政府市長信箱提出申訴。

新北市交通局表示，為維護計程車營運秩序，交通局與警察局除不定期於市境內重要路段進行聯合稽查外，農曆年前及春節期間將加強執行，呼籲計程車駕駛遵守相關規定。若有未依跳表金額收費或未具有效執業資格等違規情形，經查證屬實，將依公路法裁處9千元至9萬元罰鍰。

