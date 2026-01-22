北北基「15縣市低溫警報」急凍！今晨台南低溫7.7度 下週轉雨時間點曝

生活中心／施郁韻報導

今日各地天氣寒冷，白天起強烈大陸冷氣團逐漸減弱，氣溫逐漸回升。（圖／資料照）

中央氣象署指出，今（23）日清晨強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，白天起強烈大陸冷氣團逐漸減弱，氣溫逐漸回升，中南部日夜溫差大；基隆北海岸、大臺北山區、臺灣東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，清晨至上午大臺北地區亦有零星短暫雨。明日輻射冷卻影響，各地早晚天氣仍偏冷，中南部日夜溫差大；基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。

氣象署表示，強烈大陸冷氣團影響，今(23日)晨至上午苗栗以北及金門有持續10度左右、連江有持續6度左右或以下氣溫(橙色燈號)發生的機率，臺中、南投、雲林、嘉義、臺南、高雄地區有10度以下氣溫(黃色燈號)發生的機率，請注意防範。

氣象署針對15縣市發布低溫特報。（圖／中央氣象署）

低溫區域：

【橙色燈號（非常寒冷）】

新北市、臺北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率。

【黃色燈號（寒冷）】

臺中市、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市有10度以下氣溫發生的機率。

氣象專家吳德榮在「老大洩天機」專欄中表示，今晨觀測資料顯示，中南部雲層少，迎風面降水回波多，降雨較明顯。強冷空氣雖略減弱，中南部「輻射冷卻」加成，截至5：22臺南楠西區創下此波本島平地的最低氣溫7.7度。

吳德榮提到，最新歐洲模式模擬顯示，今日「強烈大陸冷氣團」微幅減弱。白天起北部轉多雲，東半部仍有局部短暫雨，中南部晴時多雲；各地高溫微升，今日仍偏冷，應注意保暖。各地區氣溫如下：北部10至17度、中部8至23度、南部8至25度、東部10至24度。

吳德榮表示，週末（24、25日）西半部晴朗穩定、大臺北東側、東半部偶有局部短暫雨；冷空氣減弱、氣溫逐日回升，白天北部漸轉舒適、南微熱，各地早晚偏冷，下週一（26日）各地晴朗穩定，溫暖舒適，早晚涼，日夜溫差大，應注意穿著調整。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，下週二（27日）上午東北季風逐漸南下，北、東雲增、晚轉雨，氣溫漸降；下週三（28日）北部雨後多雲、中南部晴時多雲、東半部偶有局部短暫雨；下週四至週六（29至31日）西半部晴時多雲、東半部偶有局部短暫雨。下週六（31日）晚起至1日另一波同樣等級的東北季風影響，天氣再轉變。

