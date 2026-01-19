北北基3縣市大雨特報 一路下到明晨

中央氣象署今（19）日下午2時55分發布大雨特報，提醒基隆北海岸、台北市、新北市山區有局部大雨發生的機率，並伴隨短時強降雨，影響時間持續到明天清晨，提醒民眾外出留意天氣變化，並攜帶雨具。

氣象署表示，今白天台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、大台北及東北部地區有零星短暫雨；今晚起至明（20）日強烈大陸冷氣團南下，中部以北及東北部天氣轉冷，其他地區早晚氣溫也偏低；基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有雨，並有局部大雨發生的機率。

廣告 廣告

氣象署說，新竹以北有短暫雨，苗栗、東部、東南部及恆春半島有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。

另氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今也發文表示，根據最新模式資料顯示，即將南下的強烈冷氣團，整體強度相當接近寒流等級，北台灣因水氣偏多，濕冷感將被進一步放大，這一波屬於「冷得很有感」的類型，提醒提前做好保暖準備。?

更多中時新聞網報導

林怡婷叛逆闖星路 游安順盼有知遇之「光」

保健》髮生危機 規律作息＋按摩尋生機

教師1月25日上街 促廢校事會議