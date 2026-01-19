北北基3縣市大雨特報 一路下到明晨
中央氣象署今（19）日下午2時55分發布大雨特報，提醒基隆北海岸、台北市、新北市山區有局部大雨發生的機率，並伴隨短時強降雨，影響時間持續到明天清晨，提醒民眾外出留意天氣變化，並攜帶雨具。
氣象署表示，今白天台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、大台北及東北部地區有零星短暫雨；今晚起至明（20）日強烈大陸冷氣團南下，中部以北及東北部天氣轉冷，其他地區早晚氣溫也偏低；基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有雨，並有局部大雨發生的機率。
氣象署說，新竹以北有短暫雨，苗栗、東部、東南部及恆春半島有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。
另氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今也發文表示，根據最新模式資料顯示，即將南下的強烈冷氣團，整體強度相當接近寒流等級，北台灣因水氣偏多，濕冷感將被進一步放大，這一波屬於「冷得很有感」的類型，提醒提前做好保暖準備。?
更多中時新聞網報導
林怡婷叛逆闖星路 游安順盼有知遇之「光」
保健》髮生危機 規律作息＋按摩尋生機
教師1月25日上街 促廢校事會議
其他人也在看
-20度極冷空氣來了！下週大雨開炸 恐濕冷5天「最凍時段曝」
小心來自蒙古的大寒！日前中央氣象局前局長鄭明典表示，有-20度的極冷空氣從北方南下，雖然台灣有海洋讓降溫不極端，但仍須留意其影響。而中央氣象署預報，這波「蒙古大寒」不只會來帶降溫，水氣也相當多，北東預計下週一（19日）越晚雨越多，一路下到下週五（23日）；低溫則是下週三（21日）起夜間清晨，北部、宜蘭空曠地區最冷探10度。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 10
痛苦低溫「10度殺」來了！ 強風潑濕連續技非常寒冷
痛苦低溫「10度殺」來了！ 強風潑濕連續技非常寒冷EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 2
強烈冷氣團今晚報到！專家曝「急凍5天」 1地下探6度C
今（19）日各地早晚較涼，低溫普遍為13到17度，白天溫暖舒適，北部、宜蘭高溫約20至23度，中南部及花東約25至27度，不過，晚上起隨著強烈大陸冷氣團南下，北部、宜蘭氣溫將進一步下降。氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，這波強烈冷氣團預計將持續至週五（23日），預測馬祖低溫6-8度。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發表留言
強烈冷氣團今晚殺到！林得恩示警：一路冷到1月底 降雨熱區曝光
今（19）日東北季風增強。氣象專家林得恩表示，今日晚起，強烈大陸冷氣團開始南下，至月底期間，前後分別受強烈大陸冷氣團及東北季風等天氣系統影響，氣溫表現均明顯低於氣候平均值，會一路涼冷到1月底。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 1
週二大寒將上演「快速降溫劇本」 北台灣首當其衝
下週起有冷空氣南下，強度可能達到強烈大陸冷氣團，北部、東北部率先轉冷，各地陸續回歸冷雨天氣，還有偏強的東北季風南壓，氣象粉專「氣象報馬仔」示警20日起將上演「快速降溫劇本」，務必小心。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
把握明天暖陽！下週一變天 「溼冷」強烈冷氣團緊接報到低溫曝
把握明天暖和日！中央氣象署預報，明天是未來一週最暖和的一天，下週一（19日）東北季風報到，下週二升級為大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團，且屬於溼冷的型態，北部低溫剩12度，部分地區更會掉到10度左右。氣象署預報員劉沛滕表示，明天各地天氣暖和，北部白天可達22度到24度，中南部可達28度；降雨部分，僅基隆北自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
-20℃極冷空氣南下！全台「最冷時段」專家說了
生活中心／李汶臻報導前氣象局長鄭明典日前在臉書發文PO出一張海平面氣壓圖，北半球大範圍呈現紅棕色高壓區塊，讓他直言「第一次看到這麼極端」，畫面曝光掀起網友熱烈討論，更有人好奇發問「這代表霸王級寒流要來？」。鄭明典18日稍早再度更新海平面氣壓圖，顯示最高氣壓定到1072百帕，他預期這次台灣感受到的可能是相對緩慢的降溫，但低溫持續時間相對持久一些。此外，他17日也曬出一張衛星海溫影像並示警零下20℃以下的極冷空氣，明（19）日開始就會慢慢往南擴展，預計對台灣天氣造成影響，會有很顯著的降溫。民視 ・ 23 小時前 ・ 17
把握暖陽！強冷空氣這天報到「北東濕冷5天」 低溫恐探10度
受東北風影響，中央氣象署今（17）日發布強風特報，全台12縣市亮起「黃色燈號」，提醒沿海地區防範8級以上強陣風。天氣方面，今日起雲層減少，西半部陽光露臉，中南部高溫甚至可達28度以上，預計19日起冷空氣南下，迎風面呈現溼冷狀態。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
今越晚越冷！「雨最大」地區曝 這3天降溫最明顯
今越晚越冷！「雨最大」地區曝 這3天降溫最明顯EBC東森新聞 ・ 8 小時前 ・ 發表留言
好天氣倒數！強烈冷氣團後天來了 低溫恐破10°C
【記者黃泓哲／台北報導】近日天氣明顯回溫，但氣象署提醒，這波溫暖好天氣即將結束。今(18日)各地白天多雲到晴，早晚仍偏涼，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部及恆春半島有零星短暫雨，其餘地區天氣穩定，白天感受相對舒適。氣象粉專也提醒，把握最後回暖時機，接下來天氣將有明顯轉變。壹蘋新聞網 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
下週急凍變天！冷空氣報到下探11度 回溫要等到這天
下週冷空氣接續南下 氣溫下滑轉冷 北、東部轉陰雨三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
今晚變天！強烈冷氣團來襲 北台灣轉濕冷探8℃
今(19日)東北季風增強，北台灣有降雨機率，氣象專家吳德榮指出，明(20)日強冷空氣南下、氣溫驟降、北台愈晚愈濕冷，週三至週五強冷空氣盤據，有符合「強烈大陸冷氣團」標準，最低溫將降至8度左右。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 發表留言
「14縣市」恐飆8級以上強風！ 一路颳到明晚
中央氣象署今（18）日晚間10點23分發布陸上強風特報，受東北風偏強影響，18日晚上至明（19）日晚上，新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣、連江縣等14個縣市局部地區，有平均風力達6級以上或陣風8級以上發生的機率，氣象署對上述地區發布黃色燈號警示。中天新聞網 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
把握最後暖陽！強烈冷氣團挾雨彈連轟 20日起斷崖式降溫恐跌破10度
今（18）日是未來一週穩定天氣的…民報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
週二冷氣團襲2地區先轉冷！粉專示警「快速降溫劇本」：還有大雨勢
今（18）日各地早晚較涼，臺灣中部以北山區及東半部地區有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。明（19）日東北季風增強，桃園以北及東北部地區有局部短暫雨。氣象粉專也提醒，週一上班日起東北季風逐漸增強，且週二白天起2地區將率先轉冷。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
冷高壓釀多國嚴寒！鄭明典秀一圖曝「恐吸飽濕氣再來台」
濕冷空氣來襲！前中央氣象局局長鄭明典發文指出，一波冷高壓從北方緩慢往東南方向移動，預計對中國、日本、韓國帶來嚴寒的低溫。而它到台灣的路上可能要經過黃海、東海「在海面時間長，空氣相對潮濕」，除了吸收海的水氣，預期降雨還包括冷空氣上方西風帶來的水氣。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 1
把握好天氣！冷空氣「這日」南下各地降溫 東北部「這3天」防大雨
即時中心／潘柏廷、魏熙芸報導中央氣象署預報員曾昭誠今（18）日上午說明，明天（19日）晚間會有一波冷空氣南下，台灣各地就會慢慢降溫，而下週二（20日）則是整天降溫的過程，但最冷的時間點則落在下週三（21日）至下週五（23）清晨。另明起迎風面有雨，下週一至下週三東北部會有大雨，請民眾防範。民視 ・ 1 天前 ・ 1
鱷魚火箭遭棄養！ 「鱷雀鱔」現蹤凹仔底公園｜#鏡新聞
有民眾在高雄凹仔底森林公園散步時，發現生態池內出現一隻體型碩大的魚種，乍看好像鱷魚，眼尖網友就發現竟然是俗稱鱷魚火箭的外來魚種鱷雀鱔，由於鱷雀鱔生性凶猛，只要體型比牠小的生物就會被吞掉，一旦被野放，就有可能嚴重威脅當地生態！鏡新聞 ・ 2 小時前 ・ 3
今舒適明冷氣團來襲！低溫下探8度、北台濕冷有雨
預計明（20）日將有強冷空氣南下，全台氣溫驟降，北部地區愈晚愈感濕冷，北部與東半部將出現局部降雨。週三至週五（21至23日），強冷空氣持續籠罩，北台灣持續濕冷，北部與東半部仍有局部雨勢；週五起北部天氣逐漸好轉轉為乾冷，東半部則仍有短暫降雨機率。中南部則在這三天...CTWANT ・ 10 小時前 ・ 發表留言
強冷氣團下週襲！中南部「輻射冷卻」僅11℃比北部更冷
好天氣又告一段落！強烈大陸冷氣團即將在19日晚間南下，北方冷空氣持續遞補增強，溫度一路下滑，北部到東部低溫下探12度，中南部雖較乾冷，但因輻射冷卻作用，局部空曠平地和近山區低溫也可能只有11度。中天新聞網 ・ 19 小時前 ・ 1