北北桃同步！ YouBike 2.0「友愛接力」明年元旦起跑

北北桃3市將於明年元旦同步推出「YouBike 2.0友愛接力」試辦計畫，試辦期間至6月30日止。新北市交通局表示，YouBike會員只要從無位場站借出YouBike 2.0自行車，或將2.0自行車歸還至無車場站，即可獲得每次5元的騎乘券，10分鐘內最多可獲得2次獎勵，讓下一位使用者更容易借到車、停得到車，共同打造友善共享的騎乘文化。

北北桃3市將於明年元旦同步推出「YouBike 2.0友愛接力」試辦計畫。（圖／新北市政府）

新北市交通局簡任技正吳政諺表示，新北市平日通勤尖峰時段，捷運站周邊的熱門YouBike場站，常有瞬間大量借還，除已督促微笑單車公司加強車輛調度之外，也希望透過獎勵機制讓民眾在使用YouBike同時，也能協助緩解熱門場站「借不到車、還不到車」的情形。

吳政諺指出，YouBike會員無須額外登錄，均具有參加資格，只要從無位場站借出2.0自行車，或將2.0自行車歸還至無車場站，均可獲得5元電子騎乘券。民眾可透過YouBike微笑單車官方App查看站點狀態，紅色圖示代表無位場站，橘色圖示代表無車場站。凡在北北桃3市跨站還車，以第1筆獎勵成立的還車時間起計算，一個會員帳號10分鐘內最多可獲得2次獎勵。

吳政諺補充，從滿站無位場站借出2.0E電輔車，因也算留一個空位給下一位使用者停放，也提供5元電子騎乘券。電子騎乘券在當日完成還車後，系統於晚間23時59分結算，將在隔日早上7時前發送至會員帳號，會員可登入YouBike微笑單車官方App「騎乘券管理」查詢。後續騎乘YouBike時，先扣除相關優惠後仍需自付款項時，即啟用騎乘券折抵機制，折抵時將從即將到期之騎乘券開始抵用。

交通局提醒想參加友愛接力的市民朋友，出門可先打開YouBike官方App查看場站車輛狀態,多走幾步路至滿站借車、或將車輛還至空站，不僅可獲得騎乘券獎勵，更為下一位使用者留下一份便利，讓友善共享的文化在北北桃遍地傳遞。相關活動說明可至YouBike新北市官網查詢，或撥打02-89791122洽詢YouBike新北市電話客服。

