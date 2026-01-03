北北桃宜四縣市校際時尚聯演 吸睛

劉副市長走秀的作品主題「織鍊」，以新舊材質交錯、多元融合為核心概念呈現差異共存。（圖：新北市教育局提供）

新北市政府於市民廣場盛大舉辦「New Vogue! New Fashion!二○二五鬥豔時尚耶誕秀」，結合璀璨燈海與濃厚耶誕氛圍，打造融合城市節慶與專業時尚的跨域展演。活動邁入第九年，今年首度升級為北北桃宜四縣市校際聯合展演，讓耶誕城化身為戶外國際時裝週；新北市副市長劉和然也穿上學生原創設計服裝，也成為全場焦點畫面之一。

該屆活動邀集臺北市稻江護家、桃園市中壢家商、宜蘭縣國立頭城家商，以及新北市能仁家商、莊敬工家、復興商工、穀保家商、樟樹國際實中、醒吾高中、樹人家商、鶯歌工商等共十一校師生同台走秀，展現技職教育扎實的設計實力與跨校合作成果。

服裝由樟樹國際實中流行服飾科學生蔡博凱原創設計，並由榮獲全國技藝競賽金手獎第二名的傅純靈同學負責製作;手提包則由同校金手獎第一名陳韋汝與第四名陳雙同學共同創作。劉和然表示，能和同學們一起走上伸展台感到非常榮耀，也代表新北市對技職學生專業實力的高度肯定；參與學生也分享，能在大型城市活動中實際呈現作品，是學習歷程中難得且珍貴的經驗，也更堅定自己朝專業領域前進的信心。

黎明技術學院校長林明芳表示，新北市以家政、藝術與設計群的跨域實作為核心，結合產官學資源，為學生打造最貼近產業現場的實戰舞台。今年首度與新北歡樂耶誕城系列活動結合，不僅吸引大量人潮駐足欣賞，更成功讓技職教育自然走入城市生活，在節慶氛圍中展現學生的專業、自信與國際視野。

教育局表示，新北市長期推動適性學習與多元發展，八年投入十二億元打造頂尖技職舞台，並積極鏈結大專校院與產業資源，建構從校園到產業、從學習到實作、從在地到國際的完整培育路徑。未來將持續以城市為教室、以舞台為課堂，讓每一位學生都能在最適合自己的位置累積實力、走向世界。