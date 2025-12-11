北北桃明年推「YouBike友愛接力」 「這些場站」借還車可獲5元騎乘券

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

許多人在上下班尖峰時段，常常會有借不到YouBike的情況發生，北北桃3市將於明年元旦開始推出「YouBike 2.0友愛接力」試辦計畫，只要YouBike會員從無位（滿站）場站借出YouBike 2.0自行車，或將2.0自行車歸還至無車（空站）場站，即可獲得5元的騎乘券。

北北桃3市將於明年元旦開始推出「YouBike 2.0友愛接力」試辦計畫。（圖／YouBike大台北粉絲團 FB）

新北市交通局簡任技正吳政諺表示，平日的通勤時段捷運站周邊場站常出現大量的借還車人潮，即使已要求營運廠商增派車輛調度，仍難完全避免短暫的「無車、無位」情形。希望透過獎勵制度，可鼓勵民眾多走幾步路前往滿站借車、或選擇空站還車，讓下一位使用者更容易借到與停放，也將提供5元乘車券。

試辦期間為明年1月1日至6月30日，YouBike會員無須額外登錄即可參與。官方App上，紅色場站代表「滿站無位」，橘色場站則為「空站無車」。會員只要於這兩種類型場站完成借還，便可獲得5元騎乘券；若從滿站借出2.0E電輔車，同樣適用獎勵。

電子騎乘券將於會員當天完成還車後，由系統在晚上11時59分進行結算，並於隔日上午7點前匯入會員帳號，可於YouBike App「騎乘券管理」查詢。未來使用YouBike時，系統將在扣除各項優惠後，於有需自付費用時自動啟用騎乘券，並優先折抵即將到期的券別。



