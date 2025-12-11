北北桃明年租YouBike要先投保 「2情況」送5元騎乘券

未來在北北桃租借YouBike前，必須先完成公共自行車傷害險投保。資料照



台北、新北及桃園明年1月1日起，民眾若要租借YouBike必須先投保公共自行車傷害險；另外也推出「友愛接力」計畫，YouBike會員在無位可還站點借車，或在無車可借站點還車，就可獲得5元騎乘券，盼能改善尖峰時間車輛調度。

台北市交通局指出，台北市YouBike整體騎乘投保率至10月已達90%，顯示民眾對騎乘安全的意識及保障需求日益增加，現北北桃共同推動全面納保，讓民眾保障更完整。

明年起在北北桃租借公共自行車，必須先投保傷害險。台北市政府提供

交通局表示，2026年1月1日起，北市YouBike全車種無論YouBike 2.0或YouBike 2.0E，全面實施投保免費公共自行車傷害險，也將原本未提供傷害險保障的「單次租借（臨時會員）」一併納入保障；民眾若騎乘公共自行車發生意外事故，造成死亡、失能及住院等情形，可憑醫療單據等文件向保險公司申請理賠，最高理賠金額100萬元（未滿15足歲者依規定）。

至於申請方式，交通局表示，傷害險屬於人身保險，需採實名制登錄，可透過YouBike官方網站或下載YouBike官方APP投保，登入會員後，進入「公共自行車傷害險」專區填寫資料。登錄的資料務必與實際騎乘者為同一人，以確保理賠權益。

此外，針對尖峰時間無車可借或無柱可還狀況，北北桃三市也推出「友愛接力」獎勵計畫。從2026年1月1日起，YouBike會員只要在無位可還的站點借YouBike 2.0，或在無車可借的站點歸還YouBike 2.0，即可獲得5元騎乘券。系統將以會員第一筆獎勵成立的還車時間起算，10分鐘內最多提供2次回饋。試辦計畫適用北北桃三市的 YouBike 2.0。

另外，從滿站借出2.0E電輔車，因留一個空位供下一位使用者停放，也比照2.0提供5元騎乘券，每日將於 23:59結算，並於隔天早上7時前匯入會員帳號。騎乘券自發送日起有效90天，僅限折抵騎乘費用，不可轉讓。

