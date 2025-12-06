北北桃有Youbike獨缺基隆 議員建議七堵試辦串聯汐止

基隆五堵舊鐵道隧道連接新北汐止區與基隆七堵自行車道，常有民眾騎Youbike往返兩地。(記者盧賢秀攝)

〔記者盧賢秀／基隆報導〕北北基桃生活圈，唯獨基隆沒有Youbike站點，連新北的瑞芳、雙溪都有，市議員曾怡芳指出，經常有民眾從新北市汐止區騎到七堵，找不到站點還車，建議市府以七堵區示範區，在鐵路周邊設站點，與新北市汐止串聯。基隆市長謝國樑表示，市府將與新北市及業者洽談Youbike站點延伸至七堵的可行性。

議員曾怡芳指出，七堵區基隆河岸自行車道與新北市汐止區連接，很多民眾從汐止騎單車經五堵舊鐵道隧道到七堵，她經常遇到有民眾騎Youbike在七堵區內，拿著手機蒐尋找不到還車點，必須騎回汐止。她也多次建議市府研擬引進Youbike，市府允諾會研議，至今都沒有進度。

曾怡芳指出，七堵區百福車站距離汐止最近Youbike還車點只有2.6公里，如果能在百福、七堵、八堵等火車站設置Youbike站點，可以提升民眾通勤與轉乘的便利性。

她也建議在主要自行車休息站或觀光景點設置「在地導覽地圖」的看板，標註周邊景點與特色店家，讓民眾能邊騎邊探索，帶動地方觀光與消費。

謝國樑表示，他上任後努力規劃引進Youbike。不過，市區人行空間與機車停放空間已經很滿。他也認為七堵區是比較適合推動共享單車的區域，市府會與業者及新北市一起討論，將Youbike延伸到七堵的可行性。

民眾騎Youbike到基隆河沿岸自行車道休閒。(記者盧賢秀攝)

