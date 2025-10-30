北北桃竹掀「低總價」風潮 233萬元起住新厝

首購族別放棄！今年北北桃竹最低總價比去年更低，桃園233萬元最親民。圖／住展

北北桃竹房市正進入「小坪數、低總價」的階段。對首購族與自住客而言，若願意往外圍區域或蛋白帶尋找，仍然能找到千萬以下、甚至500萬元級的新屋。這次調查中，桃園地區甚至出現總價僅233萬元的新屋。

截至10月實價登錄資料顯示，近兩年北北桃竹地區推出的住宅新案中，今年多數城市的「最低總價」預售案，比起去年更親民。住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰表示，市場逐漸回歸理性，建商也順勢推出更多低總價產品搶市。

台北市今年最低總價預售案位於大同區延三夜市一帶的「伊寧橋寓」，它的總價約落在860萬元；相較去年北投區「洰賦」的1020萬元，價格明顯下降，不到千萬，這對想入手北市新屋的首購族很有吸引力。

新北市今年最低總價案是在淡水紅樹林地區的「員邦徊」，總價約675萬元；去年紅樹林生活圈的「石上青」則為595萬元。雖然今年價格略高，但產品規格升級、地段條件改善，價格仍屬合理範圍。

桃園市今年最低總價預售案為大園工業區周邊的「福興豐藏II」，總價僅233萬元，是四地中最便宜的新案。對比去年觀音區的「青埔轉個彎」總價388萬元，今年明顯更實惠。

新竹地區今年最低總價預售在湖口維東重劃區的「遠揚居易II」，總價約559萬元；相較去年湖口北湖火車站附近的「耀時代」575萬元，略有下降。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰指出，高房價時代下的「低總案」多半位於蛋白區，甚至有些落在非都市計畫區；另一種則是小坪數、低樓層產品。從這次統計可見，除了新北市之外，其他三地今年的最低總價都比去年更低。

陳炳辰進一步分析，現在建商普遍認知景氣疲軟、買氣保守，「低總價」已成為市場主流、救市丹。如果能藉由地段、或是產品設計壓低總價，更能符合自住與首購族的預算需求，銷售也會更好。

資料來源：住展



