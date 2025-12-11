北北桃試辦UBike「友愛接力」1/1上路 還車選無車可借站點可獲5元騎乘券

台北市YouBike2.0。（圖／資料照片，圖源：台灣好新聞編輯部）





為推廣民眾多利用YouBike公共自行車，不少縣市實行租用YouBike前30分鐘免費的便民措施，不過容易形成尖峰時段部分場站車輛供需失衡，出現有站點一台YouBike都借不到，而熱門還車站點反而停滿YouBike無法還車的的情況。對此，台北、新北、桃園三市今（11）日聯合宣布、將自明（2026）年1月1 日起，共同試辦 YouBike 2.0「友愛接力」獎勵計畫， YouBike使用者若選無車可借站點還車，將可獲5元騎乘券。希望透過民眾在日常通勤中的簡單友善行動，協助加速車輛流通，同時獲得系統回饋，讓公共自行車運作更順暢。

台北市府交通局說明，三市近年積極推動公共自行車政策，民眾使用踴躍，特別是台北市自2024年重新實施YouBike前30分鐘免費及啟動擴增計畫後，整體需求大幅成長。市府並同步加強調度量能，調度人力自2024年1月的226 人增加至202511 月底362人，調度貨車由38輛提升至53輛，每日調度次數亦自22,513次成長至33,678次。雖調度效率大幅提升，但在通勤尖峰仍可能因使用量大而出現短暫失衡，因此三市共同推出YouBike 2.0「友愛接力」，鼓勵民眾一同協助車輛分流與更有效的使用。

北市府交通局表示，本次試辦期間（2026年1月1日至6月30日），YouBike會員只要在無位可還的站點借YouBike 2.0，或在無車可借的站點歸還YouBike 2.0，即可獲得5元騎乘券。系統將以會員第一筆獎勵成立的還車時間起算，10分鐘內最多提供2次回饋。試辦計畫適用北北桃三市的 YouBike 2.0，另外從滿站借出2.0E電輔車，因留一個空位供下一位使用者停放，也比照2.0提供5元騎乘券，每日將於23:59結算，並於隔日早上7點前匯入會員帳號。騎乘券自發送日起有效90天，僅限折抵騎乘費用，不可轉讓。

台北市交通局表示，希望藉由YouBike 2.0「友愛接力」讓車輛使用更有效率，也讓更多民眾在生活中以小小的友善舉動，共同打造更便利的城市移動環境。

