北北桃YouBike友愛接力 完成借還車送騎乘券

北北桃通勤族自明(2026)年元旦起，將再多一項實質回饋。台北市、新北市與桃園市明年1月1日起，共同試辦「YouBike 2.0友愛接力」計畫，透過提供每次5元的騎乘券，鼓勵民眾協助熱門場站分流車輛，改善尖峰時段「借不到車、還不了車」的情形。

近年YouBike使用量持續成長，捷運站周邊與通勤熱點在上下班尖峰時段，經常出現瞬間大量借還需求，即使加派人力與車輛進行調度，仍難以完全即時補位，也成為通勤族常見的使用痛點。此次試辦計畫希望藉由租用者彼此接力，提升車輛流動效率。

新北市交通局指出，依照規畫，自明年元旦起試辦半年，YouBike會員無須額外登錄，只要完成指定借還行為，即可獲得5元電子騎乘券；同一會員帳號以第1筆成功借還時間起算，10分鐘內最多可得到2次獎勵。除一般2.0車型外，若從滿站借出2.0E電輔車，因能騰出1個停車空位供下一位民眾停放，同樣納入回饋範圍。

新北市交通局建議，民眾出門前可先透過YouBike官方App查詢各場站即時車況，彈性選擇借還地點，不僅有助節省通勤時間，也能累積騎乘券。相關騎乘券於當日完成還車後進行結算，系統最遲於隔日早上發送至會員帳號；後續騎乘時，在扣除定期票或前30分鐘免費等優惠後，若仍須自付費用，即可啟用折抵。

此外，北北桃三市交通局同時強調，明年起實施公共自行車傷害險新制，民眾須完成免費投保，才能借用YouBike，保費由政府全額負擔。若騎乘期間發生意外事故，造成死亡、失能或住院等情形，最高可申請理賠100萬元，讓各車型騎乘者享有一致的安全保障。

