北北桃YouBike友愛接力 送5元

北北桃三市將於一一五年元旦同步推出「YouBike二點０友愛接力」試辦計畫。（記者蔡琇惠攝）

記者蔡琇惠∕新北報導

北北桃三市將於一一五年元旦同步推出「YouBike二點０友愛接力」試辦計畫；新北市交通局表示，YouBike會員只要從無位（滿站）場站借出YouBike二點０自行車，或將二點０自行車歸還至無車（空站）場站，即可獲得每次五元的騎乘券，十分鐘內最多可獲得二次獎勵，讓下一位使用者更容易借到車、停得到車，共同打造友善共享的騎乘文化。

交通局簡任技正吳政諺表示，新北市平日通勤尖峰時段，捷運站周邊的熱門YouBike場站，常有瞬間大量借還，除已督促微笑單車公司加強車輛調度之外，也希望透過獎勵機制讓民眾在使用YouBike同時，也能協助緩解熱門場站「借不到車、還不到車」的情形。

吳政諺說，北北桃三市將於一一五年元旦至六月三十日同步推出「YouBike二點０友愛接力」試辦計畫，YouBike會員無須額外登錄，均具有參加資格，只要從無位場站（YouBike微笑單車官方ＡＰＰ站點圖示為紅色）借出二點０自行車，或將二點０自行車歸還至無車場站（YouBike微笑單車官方ＡＰＰ站點圖示為橘色），均可獲得五元電子騎乘券。

凡在北北桃三市跨站還車，以第一筆獎勵成立的還車時間起計算，一個會員帳號十分鐘內最多可獲得二次獎勵，另外，從滿站無位場站借出二點０Ｅ電輔車，因也算留一個空位給下一位使用者停放，也提供五元電子騎乘券。

電子騎乘券在當日完成還車後，系統於晚間十一點五十九分結算，將在隔日早上七點前發送至會員帳號，會員可登入YouBike 微笑單車官方ＡＰＰ「騎乘券管理」查詢。