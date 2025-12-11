北北桃YouBike友愛接力 鼓勵改善無位可還無車可借
▲台北市交通局宣布，北北桃試辦YouBike友愛接力計畫。(記者李叔霖攝)
為提升YouBike便利性及改善尖峰時場站車輛失衡，北北桃自明年元旦起試辦YouBike2.0「友愛接力」獎勵計畫，針對「無位可還」場站借車、「無車可借」場站還車，只要完成借還就送騎乘券5元。此外，會員登入微笑單車APP，即可查詢站點狀態，無位可還(滿站)顯示紅色圖示，無車可借(空站)顯示橘色圖示。
台北市交通局11日指出，北北桃近年推動公共自行車政策，特別是台北自113年實施YouBike前30分鐘免費及啟動擴增計畫，整體需求大幅成長。市府同步加強調度量能，調度人力自113年1月226人增加至114年11月底362人，調度貨車由38輛提升至53輛，每日調度次數也自22513次成長至33678次。
雖然調度效率大幅提升，但通勤尖峰恐因使用量大以致短暫失衡，因此，北北桃共同推出YouBike2.0「友愛接力」，鼓勵民眾協助車輛分流及更有效使用YouBike。
這次試辦期間自115年元旦至6月30日，YouBike會員只要在無位可還站點借YouBike2.0，以及無車可借站點還YouBike2.0，即可獲得騎乘券5元。系統將以會員第一筆獎勵成立的還車時間起算，10分鐘內最多提供2次回饋。試辦計畫適用北北桃YouBike2.0。
值得一提的是，從滿站借出2.0E電輔車，因為留一個空位供給下一位使用者，也比照2.0提供騎乘券5元，每日將於23:59結算，並於隔日早上7點前匯入會員帳號。騎乘券自發送日起有效90天，僅限折抵騎乘費不可轉讓。
