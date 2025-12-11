北北桃YouBike明年元旦起試辦「滿站借」或「空站還」送5元騎乘券

台北、新北及桃園明年元旦起試辦YouBike「友愛接力」計畫，只要在無位可還的站點借車，或在無車可借的站點還車，就可獲得5元騎乘券，不須做任何設定，即會自動扣抵，盼進一步改善尖峰時間的車輛調度狀況。

台北市交通局副局長常華珍、桃園市交通局副局長熊啟中、新北市交通局簡任技正吳政諺今天（11日）共同宣布兩項YouBike新制，包含明年元旦起須完成投保公共自行車傷害險才能租借，及「友愛接力」試辦計畫。

公共自行車傷害險部分，台北市交通局運輸管理科長謝霖霆說明，三市目前投保率都達到九成以上，其中台北市約有40萬張已註冊電子票證尚未投保，將陸續以各種管道通知使用者。

明年元旦起，若未透過App或官方網站輸入資料、完成投保，將無法租借YouBike2.0與YouBike2.0E電輔車。

針對「友愛接力」試辦計畫，微笑單車公司發言人林苑毓表示，YouBike使用率越來越高，光台北市每天就有約20萬人次租借量，即便增編人力及貨車、提升調度量能，部分站點仍偶爾會在尖峰時間，出現無車可借或無柱可還的狀況。

林苑毓說，台北、新北及桃園因此借鏡法國及美國等國外作法，推出用戶協力、自主分流的做法，希望不僅提升車輛使用效率，也能傳遞利他精神，營造友善騎乘環境及文化。

林苑毓說明，明年元旦起，只要是YouBike會員，無須登錄，就能直接參加，在無位可還的站點借車，或在無車可借的站點跨站還車，就可獲得價值新台幣5元的騎乘券，10分鐘內，最多拿兩次共10元的獎勵。

她提醒，還車獎勵僅限歸還YouBike2.0，不適用電輔車，若符合獎勵條件，騎乘券會在隔天上午7時前，自動發送至會員帳號中，不須做任何設定，即會自動扣抵，使用期限為發送日起90天內。

林苑毓表示，此計畫將從明年元旦起至6月30日，試辦半年，盼進一步提升尖峰時段見車、見柱率。

