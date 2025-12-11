北北桃YouBike明年起強制納保 符合3情境送騎乘券解尖峰無車荒

北北桃交通局及微笑單車今天宣布明年元旦YouBike新措施。(記者董冠怡攝)

〔記者董冠怡／台北報導〕北北桃交通局今天宣布明年元旦起新措施，騎乘YouBike2.0、2.0E前，必須完成投保免費公共自行車傷害險才能借車，單次租借的臨時會員一併納保，另試辦為期半年的YouBike2.0(不含2.0E)「友愛接力」獎勵計畫，會員只要在「無位可還」的站點借車、「無車可借」的站點還車，即可獲得5元騎乘券，10分鐘內最多回饋2次，僅限折抵騎乘費，有效期限90天，以期改善尖峰時段熱門場站車輛數失衡。

廣告 廣告

微笑單車說明，「友愛接力」有3種情境可獲5元騎乘券，一是在「無位可還(滿站)」的場站借車，二是從滿站借出2.0E留下空位，三是在「無車可借(空站)」的場站還車，且須為跨站借還，可至官方APP「站點地圖」及官網「站點資訊」查詢可借／可還的車輛及車位數量。

業者補充，YouBike會員自動具備參與資格，不用額外登錄。一個會員帳號十分鐘內(以首筆獎勵成立的還車時間起算)，最多可享兩次獎勵，當日結算、騎乘券隔天早上7點前匯入APP會員帳號，使用期限自發送日起計算90天，單次扣款可同時使用多張騎乘券折抵YouBike2.0、2.0E費用，但無法轉讓和轉賣。

此外，北北桃明年騎乘YouBike強制納保，否則無法借車。台北市交通局運輸管理科長謝霖霆表示，三市公共自行車傷害險投保率皆達九成以上，未納保者可透過業者官網、APP登入會員免費加保，骨折、住院、失能及死亡，保險金額最高理賠100萬元，未滿15歲為喪葬費用及失能保險金，傷害住院日額最高1000元。

新北市交通局簡任技正吳政諺強調，實際使用者與被保險人須為同一人，才符理賠資格，提醒盡量不要借用他人卡片騎車，例如家長把卡片借給小孩或同學之間忘帶互借，否則使用卡片前，記得先變更被保險人資料，每一個帳號可申請登記五張卡片，一張卡片僅能有一位被保險人，五張卡片可各自登記不同的被保險人。

桃園市交通局副局長熊啟中認為，尖峰時段借車還車不易，雙北大多是在捷運站，桃園則是火車站、學校周邊，過往較常以加派人力和貨車調度為主要應對方式，其實民眾也可從舉手之勞出發，進行「友愛接力」，兼顧環保與公益，加上全面投保，完善回家的最後一哩路。

台北市YouBike現有2萬2140輛2.0、2400輛2.0E(電動輔助自行車)，計有1708站，日均使用20.1萬人次。新北市YouBike現有2萬1379輛2.0、2100輛2.0E，計有1506站，日均使用人次13萬至15萬人次。桃園市YouBike現有1萬466輛2.0、1641輛2.0E，計有629站，日均使用人次4萬至5萬人次。

【看原文連結】

更多自由時報報導

台灣就是國家！百萬業配要求刪5年前這句留言 千萬粉網紅斷然拒絕

旅日正妹曬帶小電鍋「在飯店開煮」 全網炎上︰丟臉丟到國外！

宜蘭太平山黃喉貂追捕體型大5倍山羌 獵殺場面超震撼

15縣市強風特報！下半天北部恐轉雨 西部溫差逾10度

