北北桃YouBike 2.0友愛接力 元旦同步推出

▲YouBike 2.0友愛接力活動將於明年元旦起北北桃共同試辦起跑。（圖：新北交通局提供）

北北桃三市將於明（一一五）年元旦同步推出「YouBike 2.0友愛接力」試辦計畫。新北交通局表示，會員只要從無位（滿站）場站借出自行車，或將自行車歸還至無車（空站）場站，即可獲得每次五元電子騎乘券，十分鐘內最多可獲得二次獎勵，讓下一位使用者更容易借到車、停得到車，共同打造友善共享文化。

交通局簡任技正吳政諺指出，新北平日尖峰時段，捷運站周邊熱門場站常有瞬間大量借還，除了督促微笑單車公司加強調度外，希望透過獎勵機制協助緩解「借不到車、還不到車」的情形。試辦期間自明年元旦至六月三十日，會員無須額外登錄即可參加。凡從滿站借出或空站歸還，均可獲得五元電子騎乘券；跨站還車以第一筆獎勵成立的還車時間起計算，一帳號十分鐘內最多二次獎勵。若從滿站借出2.0E電輔車，因留出空位供他人停放，同樣提供五元電子騎乘券。

電子騎乘券將於當日完成還車後，系統於晚間二三：五九結算，隔日早上七時前發送至會員帳號。會員可登入官方APP「騎乘券管理」查詢。後續騎乘時先扣除既有優惠（如一二○○都會通定期票、二．○前三十分鐘免費等），若仍需付款，啟用騎乘券折抵，並依即將到期順序使用。

交通局提醒市民，出門前可先打開官方APP查看場站狀態，多走幾步至滿站借車或空站還車，不僅可獲得獎勵，更為下一位使用者留下便利。相關活動說明，請至YouBike（新北市）官網https://www.youbike.com.tw/region/ntpc/點選相關訊息及FAQ，或撥02-89791122洽詢YouBike（新北市）電話客服洽詢。