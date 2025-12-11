北北桃YouBike 2.0友愛接力 明年元旦同步起跑

北北桃YouBike 2.0友愛接力試辦活動

北北桃YouBike 2.0友愛接力試辦活動

北北桃3市將於明年元旦同步推出「YouBike 2.0友愛接力」試辦計畫，新北市交通局表示，YouBike會員只要從無位場站借出YouBike 2.0自行車，或將2.0自行車歸還至無車場站，即可獲得每次5元的騎乘券，10分鐘內最多可獲得2次獎勵，讓下一位使用者更容易借到車、停得到車，共同打造友善共享的騎乘文化。

交通局簡任技正吳政諺表示，新北市平日通勤尖峰時段，捷運站周邊的熱門YouBike場站，常有瞬間大量借還，除已督促微笑單車公司加強車輛調度之外，也希望透過獎勵機制讓民眾在使用YouBike同時，也能協助緩解熱門場站「借不到車、還不到車」的情形。吳政諺簡任技正說，北北桃3市將於明年元旦至6月30日同步推出「YouBike 2.0友愛接力」試辦計畫，YouBike會員無須額外登錄，均具有參加資格。

廣告 廣告

電子騎乘券在當日完成還車後，系統於晚間23點59分結算，將在隔日早上7點前發送至會員帳號，會員可登入YouBike 微笑單車官方APP「騎乘券管理」查詢。後續騎乘YouBike時，先扣除相關優惠後仍需自付款項時，即啟用騎乘券折抵機制，折抵時將從即將到期的騎乘券開始抵用。