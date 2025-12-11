北北桃YouBike 2.0友愛接力 明年元旦同步起跑





北北桃3市將於明(115)年元旦同步推出「YouBike 2.0友愛接力」試辦計畫；新北市交通局表示，YouBike會員只要從無位（滿站）場站借出YouBike 2.0自行車，或將2.0自行車歸還至無車（空站）場站，即可獲得每次5元的騎乘券，10分鐘內最多可獲得2次獎勵，讓下一位使用者更容易借到車、停得到車，共同打造友善共享的騎乘文化。

交通局簡任技正吳政諺表示，新北市平日通勤尖峰時段，捷運站周邊的熱門YouBike場站，常有瞬間大量借還，除已督促微笑單車公司加強車輛調度之外，也希望透過獎勵機制讓民眾在使用 YouBike同時，也能協助緩解熱門場站「借不到車、還不到車」的情形。

廣告 廣告

吳政諺說，北北桃3市將於明(115)年元旦至6月30日同步推出「YouBike 2.0友愛接力」試辦計畫，YouBike會員無須額外登錄，均具有參加資格，只要從無位場站(YouBike微笑單車官方App站點圖示為紅色)借出2.0自行車，或將2.0自行車歸還至無車場站(YouBike微笑單車官方App站點圖示為橘色)，均可獲得5元電子騎乘券。凡在北北桃3市跨站還車，以第1筆獎勵成立的還車時間起計算，一個會員帳號10分鐘內最多可獲得2次獎勵，另從滿站無位場站借出2.0E電輔車，因也算留一個空位給下一位使用者停放，也提供5元電子騎乘券。

電子騎乘券在當日完成還車後，系統於晚間23:59結算，將在隔日早上7點前發送至會員帳號，會員可登入YouBike 微笑單車官方APP「騎乘券管理」查詢。後續騎乘YouBike時，先扣除相關優惠(如1200都會通定期票、2.0前30分鐘免費優惠等)後仍需自付款項時，即啟用騎乘券折抵機制，折抵時將從即將到期之騎乘券開始抵用。

相關活動說明，請至YouBike(新北市)官網 (https://www.youbike.com.tw/region/ntpc/ )點選相關訊息及FAQ，或撥02-89791122洽詢YouBike(新北市)電話客服。交通局也提醒想參加友愛接力的市民朋友，出門可先打開 YouBike官方App查看場站車輛狀態，多走幾步路至滿站借車、或將車輛還至空站，不僅可獲得騎乘券獎勵，更為下一位使用者留下一份便利，讓友善共享的文化在北北桃遍地傳遞。





更多新聞推薦

● 青年百億海外圓夢計畫成果發表 賴清德：政府將擴大機會盼助更多青年勇敢追夢