北區中清路12/5、12/6夜間燙平施工 提升通行品質

台中市北區主要幹道「中清路」沿線學校及商圈密集，交通量大，為提升道路平整度與用路安全，台中市政府建設局持續推動分段燙平工程，繼天津路至太原路約565公尺路段完成改善後，市府再投入914萬元辦理「中清路一段（文心路至天津路）」約436公尺的改善作業，將於12月5日與6日夜間施工。此次合計燙平長度達 1 公里，可望強化學生及行人通行安全並提升行車舒適度。

建設局長陳大田表示，市府重視道路品質與行人安全，為減少對白天交通的衝擊，燙平工程採夜間施作並分兩階段進行。12月5日施作天津路至文心路西側，12月6日則施作東側。施工內容包括路面刨除與重鋪，期間會因應中央分隔島位置進行車道調撥與部分封閉，白天恢復通行，若單側提前完工會立即開放，並派員現場引導交通、彈性調整封閉範圍，以兼顧通行順暢與工程品質。

建設局補充，此次新鋪路面標線的防滑係數將提升至65BPN，並加強車道接縫處理以避免產生縱向裂縫。鋪面完成後須靜置6小時或待溫度降至50℃以下，才會逐步開放通行；標線也會於24小時內恢復，確保行車指引清晰。

建設局呼籲，施工期間請用路人依指示通行，對暫時不便敬請見諒。工程完工後將顯著改善路面平整度與安全性，提升北區整體交通環境品質。市府也將持續推動道路改善計畫，提供市民更安全便利的用路體驗。