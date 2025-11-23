北區企畫團隊分享 如何如實演繹歲末內容

上人行腳、在新店靜思堂，北區企畫團隊分享，為了如實演繹出土耳其、復興空難的歲末內容，他們下了哪些功夫?從三月開始，蒐集資料、撰寫腳本，從歷史中，一點一滴考究，其中亮點，還有真實人物，獻"聲"說法，也將大事記內容，寫成腳本，融入大量肢體語言、對話，透過志工接力，加上不斷練習，就是為了盡善盡美，呈現最佳畫面。

慈濟志工 黃怡嘉：「39頁的土耳其大事記，從1999年一直到現在，39頁 然後下載了，174部的影片。」

慈濟人在土耳其，編織出的感人故事，如何精華濃縮，到歲末祝福演繹之中，這群企畫團隊，越挫越勇。

慈濟志工 王宣方：「如今改成了腳本對話，好像是你說 他說 ，然後他再繼續說，這樣的意境 這樣的感情，這樣子舞台劇 ，到底呢是不能蜻蜓點水， 那是不是要點好點滿，才是正確的腳本對話呢。」

演繹除了要記腳本，中間還有許多對話，對不少年長志工來說，是一大挑戰，想做到盡善盡美，志工接力，使命必達。

慈濟志工 葉莉涵：「(睡前)開著小夜燈，趕快讓今天的影片剪輯，一定要能夠到位，然後先上傳給德澤師兄看，有時候我會把筆電也帶到公司，然後趁午休的時候，利用午休的時間，邊吃午餐 邊剪影片。」

慈濟志工 王宣方：「畫面希望他(胡光中)那邊有一些，更真實的資料可以提供給我們，那我們也跟他講說，今年3.0版本歲末，剛好我們這個要演繹土耳其，希望您可以獻聲錄os給我們，他馬上二話不說，就說 沒有問題。」

這次升級3.0版本，還有一大亮點就是，真實人物，獻"聲"說法，從土耳其的故事，到復興航空空難，如實呈現。

證嚴上人開示 ：「慈濟人那一分的愛，是沒有辦法去評估的，那是無價的 真的很感恩，台灣人很有愛心，從那個時候開始我就覺得說，台灣無以為寶 以善 以愛為寶，這些善心與愛 哪裡有災難，哪裡都有動員起來 去付出，真的是很感恩，那也是因為這樣台灣平安。」

慈濟人用肢體語言，表達出走過的歷史篇章，也證明陪伴一直都在，更能跨越宗教與國界。

