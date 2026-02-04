北區公所偕開基玉皇宮春安慰勞

北區公所慰問市警局第五分局員警，由副分局長陳柏宇接待。（記者陳俊文攝）

記者陳俊文∕台南報導

台南市北區公所由區長帶隊，赴區內警、消、交、清潔等單位及社區相望相助隊進行春安慰勞，感謝犧牲假期、在第一線為市民服務的基層工作夥伴們。另，開基玉皇宮由主任涂大松率隊，五十將分赴全市六個分局以及少年隊進行春節慰問，每單位致贈三萬元禮金。

台南市「一一五年加強重要節日安全維護工作」自二月九日起動，將一直進行至二月二十三日結束，為期十五天。

北區區長潘寶淑表示，今年春安工作以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為三大主軸，守護市民安心過好年。昨天她親自率隊、攜帶禮品，前往轄內警察局第五分局及各派出所、消防局第六大隊及各消防分隊，以及華德里、振興里、正覺里、仁愛里守望相助隊等共二十七個單位進行春安慰問，感謝大家為北區的安全與安定，犧牲小我、全力以赴。

記者王勗∕台南報導

南消六大和緯分隊特於近日至轄區大興宮辦理消防安全宣導活動，提醒參香信眾春節期間留意用火、用電安全。(讀者提供)

為加強春節期間民眾居家防火安全意識，南消六大和緯分隊特於近日至轄區大興宮辦理消防安全宣導活動，提醒參香信眾春節期間留意用火、用電安全，並於家中裝設住宅用火災警報器，提升居家安全。消防局長楊宗林也期盼透過結合在地宗教場所宣導，有效將消防安全觀念深植社區。