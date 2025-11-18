北區公所好望角評比分獲一、三名

拿下今年市府好望角評比第三名的”長榮廣場“，入口意象也提供乘坐休憩的功能。（記者陳俊文攝）

記者陳俊文／台南報導

北區參加今年市府「好望角專案計畫」評比，文元里「文元紫薇」公園及長勝里「長榮廣場」分獲一、三名，是今年最佳成績，也是北區歷年來最耀眼的成績。

台南市政府推動「好望角」計畫，已成功改善超過四百處都市陰暗「轉角」的環境景觀，唯好望角只列管五年，五年一過就解除列管，所以今年得獎都是去年呈報新案件，北區在三個獎項中囊括兩項，殊為難得。

位於北區文元里內的「文元紫薇」原屬國產署空地，由里辦公室認養，此地原先雜草叢生、土地貧脊，由擔任「終身志工」的文元里長侯喬蓁先生陳瑞明從整地、植栽到施肥，一手包辦，才讓此處花木扶疏、綠意盎然，此次得獎，「里長先生」功不可沒。

廣告 廣告

拿下今年市府好望角評比第一名的文元里“文元紫薇”公園，由里長侯喬蓁和終身志工的另一半陳瑞明管理維護下，拿下今年首獎。（記者陳俊文攝）

值得一提的「文元紫薇」在陳瑞明率志工悉心維護下，用米糠和環保局的有機培養土種植四季開花的多種不同品種的九重葛植栽，春節期間還有成串橘色系的炮仗花，土質獲得提升，此次再增設座椅、澆灌系統及補植植栽等措施，提升休憩功能，塑造出宜人的公共空間。

第三名的「長榮廣場」位於開元路及長榮路路口，由長勝里吳澐晏里長認養長榮新城閒置空地，透過好望角計畫重新改造行人無障礙空間，並增設座椅、澆灌系統及簡易植栽等措施，成為社區街角景觀新亮點。

區長潘寶淑感謝兩個里里長在公共景觀營造與城市美學推動上的努力以及卓越成果，尤其感謝文元里長侯喬蓁「買一送二」鼓勵另一半全力協助好望角的維護，才能拿下全市冠軍。也感謝區公所團隊、設計施工單位「幸運草園藝造景」公私協力合創此次傲人的成果。