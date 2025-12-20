北區公所將搬家 耶誕點燈告別舊廳舍

今年北區公所很X’MAS，歡迎民眾前來觀賞。（記者陳俊文攝）

記者陳俊文∕台南報導

北區區公所辦公大樓現址從民國七十幾年迄今已有四十餘年歷史，新的行政大樓將於明年春節完工，公所即將遷移，區長潘寶淑二十日特別舉辦北區公所最後一個耶誕節點燈儀式向舊廳舍告別，也為北區增添一處絢爛的耶誕美景。

北區公所昨天晚上以「聖誕點燈音樂會」、「感謝陪伴」串連在地情感，也是向舊辦公大樓做最後的耶誕巡禮。遷移之後，舊公所將變成社會局、環保局和捷運局三合一辦公室。新的北區行政大樓，預計明年春節前搬遷至海安路。

二十日下午的點燈儀式，特別邀請長興里長李茂德，講解北區公所歷程與珍貴回憶，透過溫暖的故事，再次感受公所多年來陪伴地方的點點滴滴。

潘寶淑表示，此次音樂會點燈儀式感謝縣城隍廟主委黃百榮大力贊助，促成活動順利辦理，提升地方文化參與度。參加的貴賓尚包括開基玉皇宮主委涂大松以及多位民代、里長、社區理事長、國中小校長。

北區公所今年耶延節特將公所前一棵好風水的大葉欖仁樹掛上二千八百顆流星燈，公所前夜晚出現漂亮的瀑布燈海。另外還在大樓前布置一個爬上屋頂的耶誕老公公，前後再裝了一萬兩千顆珠燈，整座辦公大樓晚上耶誕燈一開，充滿濃濃的耶誕節氣氛，堪稱北區第一。公所另類的耶誕燈會每天開放時間是下午五時三十分至晚上十時，歡迎北區民眾前往參觀。