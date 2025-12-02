北區公所連3年獲城市工程品質金質獎

大和公園喜鵲溜滑梯獲高雄市”城市工程品質金質獎“。（記者陳俊文攝）

記者陳俊文∕台南報導

台南市北區公所憑藉卓越的公園改造工程實力，連續三年獲得「城市工程品質金質獎」。十二月二日在高雄漢來大飯店，由北區區長潘寶淑代表受獎。

北區公所近幾年針對社區公園改造群策群力，把計畫改造的社區公園和童話故事做結合，吸引小朋友親近公園，把北區的社區公園聯結成一個大型遊戲場。繼二０二三年及二０二四年分別以鄭仔寮公園滑步車特色遊戲場及文元公園滑軌特色遊戲場獲獎後，今年再以「大和公園喜鵲溜滑梯特色遊戲場」參賽，再次成功榮獲「其它工程類金質獎」肯定，締造三連霸佳績。

從高空鳥瞰，大和特色遊戲場有如在森林散步的喜鵲。（記者陳俊文攝）

二０二五年競賽十二日晚在漢來大飯店巨蛋會館盛大舉行頒獎典禮。在激烈的八大類別競賽中，台南市除北區公所獲獎外，市府工務局及水利局亦有多項傑出工程獲得「土木工程類」與「水利工程類」金質獎肯定。

北區今年規劃的「大和公園兒童遊戲場環境設施改善計畫」，由台南市北區區公所、隆澔工程顧問股份有限及寰翰實業有限公司共同提報，以台南在地常見、象徵幸福吉祥的「喜鵲」為藍圖，精心打造出一座高達七米的超高溜滑梯，並配置三組不同功能攀爬設施，在遊戲中培養孩子們的手腳協調及探索力。

北區公所近年來積極投入兒童遊戲環境的優化，一一三年獲得內政部國土署核定五千萬元經費，用於改建十座遊戲場，透過公民參與方式邀請家長、孩童與專家一起參與設計及營造，今年已陸續完工啟用，包含原本已完成的五座特色遊戲場，讓北區成為名符其實的孩子遊戲場。