成功里北成公園特色遊戲場“鳳凰樹屋”結合後方的鳳凰樹設計，是北區第一座“共融式”遊戲場。（記者陳俊文攝）

記者陳俊文∕台南報導

北區再添兩座特色遊戲場，成功里北成公園「鳳凰樹屋」與華德里順德公園「貓頭鷹樂園」日前竣工，北區區長潘寶淑表示，今年以來已開箱九座特色遊戲場，後續還有一座即將啟用，如此就十全十美，完成「北區就是孩子遊戲場」的目標。

潘寶淑表示，特色公園的核心理念就是讓孩子能在遊戲過程中發揮創意與想像力，同時強化社交互動與探索精神，完全符合台南市各項建設「安全、共融、創新」的三大原則，為孩子們打造更優質的成長環境。

北成公園「鳳凰樹屋」結合公園原本的鳳凰樹，精心為小朋友打造的專屬樹屋，並採用了刺激好玩的「滾輪式溜滑梯」，特別值得一提的，這是北區第一座「共融式」遊戲場，徹底實現孩子遊戲權「不分限制、一起玩耍」的核心精神。

帶小朋友來體驗的家長表示，以前很擔心孩子無法融入其他小朋友的遊戲，但這裡的共融遊具可以讓他和孩子們一起歡笑，令人感動。

順德公園則融入華德里吉祥物「貓頭鷹」的主題，建造一座專屬二至五歲幼齡兒童的「貓頭鷹樂園」，有色彩繽紛的軟質地墊，以及有欄杆圍繞的天然砂池，不僅安全性全面提升，更讓公園兼具自然環境與遊樂功能，非常適合剛開始探索世界的小小朋友。

潘寶淑表示，這兩座公園的改善策略分別以「共融共享」及「幼齡專屬」為理念，旨在滿足不同年齡層及不同需求孩子的遊戲權利。今年北區截至目前已對外開放九座特色遊戲場，壓軸的北園公園特色遊戲場預訂明年一月啟用，完成北區成為孩子們遊戲場的既定目標。