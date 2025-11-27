北區國稅局二0二六年水果月曆活動 捐發票兌換

財政部北區國稅局為迎接馬年到來，並宣導購物消費索取統一發票或使用載具儲存雲端發票，特別印製「馬年財順果好運」二0二六年水果月曆。

十七日上午在北區國稅局花蓮分局開放兌換，民眾只要捐出一一四年十一~十二月未列印買受人統一編號且消費金額達十元以上之紙本發票十張或雲端發票五張，即可至該分局一樓保全櫃台前（花蓮市明禮路131號）兌換精美水果月曆一本，每人限兌領一本，數量有限，兌完為止（見圖）。

分局秘書鄧崇偉說明，二0二六年月曆除精心挑選時令水果，每月搭配吉祥語及實用稅務宣導詞外，還附製二張-「迎財納福」及「馬運亨通」春聯供民眾張貼。月曆各頁特別設計北區國稅局轄區各縣市特色歷史建築手繪插畫，帶大家認識地方特色，增添喜氣及吉祥氛圍。

鄧秘書進一步表示，本次活動所募集之發票將全數轉贈公益慈善社福團體，歡迎大家一起來捐發票做公益，如有任何問題可至「國稅局花蓮分局-花蓮粉絲照過來」Facebook粉絲專頁查詢，亦可撥打電話(03)8311860分機413張小姐洽詢。