北區國稅局基隆分局1/27辦捐發票領月曆
▲北區國稅局基隆分局辦理捐發票兌領「租稅宣導月曆」活動，提供精美月曆讓捐發票的民眾兌領。（圖：基隆分局提供）
財政部北區國稅局基隆分局自11月27日起，辦理捐發票兌領「租稅宣導月曆」活動，民眾只要捐出114年11-12月未列印買受人統一編號且每張消費金額達10元以上的雲端發票5張，或紙本發票10張，即可兌領月曆1本。
基隆分局指出，為宣導及鼓勵民眾購物索取雲端發票或統一發票，特別舉辦捐發票兌領「租稅宣導月曆」活動，提供兌領的精美月曆上，印有各項國稅報稅訊息及稅務知識，以淺顯易懂的文字說明，藉以加強稅務常識宣導。
基隆分局表示，自11月27日(星期四)起的每週一至週五的上午8時至中午12時，以及下午1時至5時的辦公時間，民眾可到該分局或信義稽徵所捐發票兌領月曆，只要捐出114年11-12月未列印買受人統一編號且每張消費金額達10元以上的雲端發票5張，抑或紙本發票10張，便可兌領月曆1本，每人每次限兌領1本，因數量有限，兌完為止。
基隆分局指出，這次活動所募集到發票，將全數贈予基隆市公益團體，歡迎民眾共襄盛舉，一起捐發票做公益。
同時，基隆分局也再次鼓勵民眾下載財政部「統一發票兌獎APP」，申請手機條碼，除可設定各式會員載具歸戶、發票集中保管及自動對獎等外，另享有雲端發票專屬獎對獎的機會，獎項包括100萬元獎、2000元獎、800元獎及500元獎，雙重對獎，獲獎機率更大。
