北區國稅局板橋分局迎春揮毫吸睛 熱鬧有趣

（中央社記者王鴻國新北3日電）財政部北區國稅局板橋分局於今天舉辦「駿馬迎春送稅福提燈揮毫迎新春活動，邀請名家揮毫及搖搖馬提燈兌換，吸引許多民眾參與，熱鬧有趣又增添過年氣氛。

這場活動在板橋分局文化路辦公室舉辦，同時推廣廉政暨消費者購物索取雲端發票訴求，讓人提早提前感受到濃濃年節氛圍及新春喜氣。

現場邀請書法名家唐菁團隊場揮毫，只要在板橋分局臉書按讚或加入LINE好友，即可領取自己喜愛的馬年祝福的春聯，吸引許多民眾排隊索取。

此外，國稅局板橋分局現場提供造形型活潑、寓意福氣雙至的「粉紅、粉藍雙色搖搖馬小提燈」供兌換，民眾只要捐出115年1至2月雲端發票2張或紙本發票3張，即可換取小提燈。每人限兌換2只，數量有限兌完為止，本次捐發票換提燈所募集的發票，將全數捐贈予社會福利機構。

國稅局板橋分局長陳靜文表示，這次活動獲得台灣省會計師公會、新北市會計師稅務代理人協會、新北市記帳士公會、新北市記帳士、報稅代理人公會及新北市稅務會計研究發展協會等團體共襄盛舉，攜手推廣反貪倡廉及推廣消費時索取雲端發票理念，體驗捐發票做愛心兌換提燈活動，過程洋溢歡樂及溫暖。（編輯：林恕暉）1150203