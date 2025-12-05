北區撿菸蒂競賽 15里爭名次

公園國小學生昨天也投入撿菸蒂活動，希望也藉此回家向有抽菸的家長進行宣導。（記者陳俊文攝）

記者陳俊文∕台南報導

北區區長潘寶淑來自環保局清境家園科，平生最痛恨的就是不符規定亂抽菸造成空氣汙染、危害大家健康的人，生平也跟菸蒂有仇，就任北區公所以來，去年起開始辦理撿菸蒂大賽，五日上午在公園國小與師生、里長共同發起「全民動起來，菸蒂不再來」誓師活動，在台南公園四周共清除三千二百五十六根菸蒂，呼籲癮君子要自重。

潘寶淑昨天率北區清潔隊、公園里長徐富美以及環保義工，偕同公園國小師生共同撿拾菸蒂，同時也為北區各里「撿菸蒂競賽」正式揭開序幕。

廣告 廣告

北區公所積極響應環境部「菸蒂不落地」政策，昨天利用誓師行動向公園國小師生宣導抽菸危害健康以及環境保護的重要性，同時也啟動各里撿菸蒂競賽，從昨天開始，為期一週，今年共有十五個里報名參賽，各里將在十二月十一日將成果送回公所秤重，依秤重結果取前五名予以表揚及獎勵。

昨天全民撿菸蒂活動以台南公園周邊為核心區域，分組撿拾菸蒂廢棄物，同時加強巡視水溝縫、人行道等重點清潔區域，展現清除菸蒂廢棄物的決心，打造更為整潔的市容環境。除撿菸蒂外，潘區長還順勢清除二百五十三個積水容器，一兼二顧，撿菸屁股順便滅蚊，一舉兩得。

亂丟菸蒂雖可依廢棄物清理法取締告發，處一千兩百元以上罰鍰，但相信被開罰單的人不多，菸蒂才會愈丟愈多。所以重點還是要呼籲環保單位硬起來，不要讓法條流於宣示作用。