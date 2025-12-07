北區歲末祝福演繹 重溫歷史愛延續

昨天北區歲末祝福演繹，回顧國際大事記，1998年印尼排華事件，看慈濟人如何用愛消除仇恨，撫平傷痕，更在當地，紮根慈濟四大志業；國內，談起樂生療養院，1978年與慈濟牽起的因緣，溫柔的相伴，才得以讓這群，當年被社會大眾認為會傳染，長期與世隔絕的痲瘋病友，有了重生力量，也因為如此，讓他們付諸心念，發起"賣心蓮運動"，轉變成為"手心向下"的付出者，種種歷史鏡頭，透過大螢幕、演繹隊伍呈現，不只重溫慈濟歷史，也是大愛精神的延續。

慈濟志工 張輝雄：「無微不至地照顧我們，我們也將林葉師姊，當成第二個母親。」

侃侃而談自己的童年回憶，當年才10歲的張輝雄，舉家遷移到新莊，兄弟姊妹都被託付給"樂生療養院"的林葉師姊照顧，因緣就此展開。

慈濟志工 張輝雄：「我伯父建議我父親，把我們這些小孩帶到北部來，請林葉師姊幫忙照顧，那因為林葉師姊，當時要照顧的小孩非常地多，那前後帶過的，大概一、二十位，應該跑不掉，只是這些人，不像我們是長期住在她的身邊。」

當年大家對樂生療養院，是敬而遠之，因為專門收治痲瘋病患，普遍對疾病有迷思，只要染病就會被帶到這裡，與世隔絕，但裡頭一千多位院友，卻把孩子們視為己出，其中讓他深懷感恩的，是"林葉"與"金義禎"，就算身陷病苦，但行善的堅定，超脫環境。

慈濟志工 張輝雄：「我曾經帶著金(義禎)阿伯回大陸，江蘇常州，返鄉去探親，帶著林葉老奶奶跟金(義禎)阿伯，繞全島一周，就有空帶他們出去，所以老奶奶常在講說，我等張輝雄有空帶我出去。」

證嚴上人開示：「這一群人，過去曾經有自我放棄的時候，也被社會異樣的眼光來看他，其實，這不應該，所以我那時候進去，我都是覺得說，這也是很令人疼惜，那也是令人疼惜，總是，我一直在靠近，那時候心也是很自在。」

想牽起慈濟與樂生療養院的緣分，談何容易？從1978年，上人走進院區，與院友互動開始，一路陪伴，才足以讓他們的心，從悲苦轉變成歡喜，演繹呈現，是溫柔而堅定。

慈濟志工 李豐智：「在樂生的部分，我覺得亮點地方就是心蓮，就是宋金緣老菩薩，她因為看到我們慈濟幫助她，上人幫助她這邊，她覺得要反手，手心向下，然後要也來幫助我們蓋醫院。」

除了讓千萬朵心蓮，繼續綻放在人人心田，慈濟放眼國際的足跡，更沒有停歇，演繹企畫團隊分享，如何從"紅溪河"說起，呈現慈濟四大志業，在印尼播下種子，開枝展葉。

慈濟志工 李豐智：「排華事件是一個亮點，很大的一個亮點，那然後另一個大亮點是，髒亂的紅溪河，變成乾淨的紅溪河，那醫院部分是印尼的師兄來來回回，就是求上人讓他們蓋醫院，最後上人當然就是答應了，但是上人就希望他們，要用心，要發心，要有耐心。」

證嚴上人開示：「認知的偏差很多，真正有智慧的人很少，相信大家，慈濟人，總是走進慈濟就是要認知，還要超越，發揮智慧。」

用行動表達，真誠的愛與善念，不分國界，才能體現生命真正的價值。

