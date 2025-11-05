北區環保輔具團隊 支援光復長照中心
花蓮光復洪災發生時，當地老人長照中心的47位長者，提前撤離，目前平安安置在壽豐的養護所。當時許多輔具無法帶上車，慈濟北區環保輔具團隊，得知輔具需求，昨日(5日)一早從台北開車，送來雙北的輔具，以物盡其用方式，延續物命的循環使用，同時期盼安定長者想家的心。
87歲的陳阿媽，目前安置在壽豐的老人養護所，儘管重聽，但對當時光復洪災撤離情形，記憶猶新。
住民 陳阿媽：「趕快搬，我還不知道，有廣播嘛，我們在裡面沒有聽到，(有想要回家嗎) 有啊，想要回家。」
藏不住想家的心情，負責照顧的許主任，回想當時，長者能安全撤離，是首要任務。
花蓮光復老人長照中心主任 許玉華：「他們的藥，還有，我只帶枕頭棉被，還有那個，就這樣打包，就這樣，好像逃難這樣，然後就把名條貼上去，就直接走了，他們認為這不是他們的家，然後目前為止，他們情緒還滿穩定的現在，也是感謝這邊的機構(吉豐養護所)，他們給我們很大的幫助。」
慈濟北區環保輔具團隊，得知輔具需求的消息，號召雙北慈濟志工，一早六點開車從台北南下，送來包含製氧機、抽痰機、氣墊床、電動輪椅等。
「那個床上的，這個餐桌，氣墊床的馬達。」
慈濟志工 黃朝昌：「我這次是第三次，來光復這樣子，那我們很多師兄，都來好幾次了，大概他們需要的，我們大概盡量都滿足，而且是挑，平常收到特別新的。」
「因為我們，是一家人。」
近50位長者，預計今年底回到熟悉的光復住所。慈濟志工將輔具整理、維修並消毒，提供給需要的地方。期待延續物命同時，將愛的祝福傳達給養護所長者們，帶來溫暖與安全感。
「光復，加油。」
