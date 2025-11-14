北區百大文化基地聚焦飲食創生 交流地方文化與品牌永續

從地方風味到區域品牌，北區百大文化基地交流分享會在湖口好客園區登場，啟動地方創生新篇章 。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

國立新竹生活美學館主辦之「一一四年北區百大文化基地交流分享會」日前在湖口好客文創園區辦理，以「文化基地 × 飲食創生，從地方風味到區域品牌」為主題，邀請北區四組文化基地代表與兩位學者對談，透過實務經驗與跨域觀點，共同探討飲食文化如何成為地方創生與文化品牌的關鍵力量。

新竹生活美學館館長葉于正表示，此次論壇在濃濃客家味的湖口客家好客園區辦理，以飲食文化為導向的百大文化基地之永續發展是基本面，如何從中發展更具有亮點及甜蜜點的模式，包羅萬象沒有標準答案，而朝向商業模式及去中心化思維，是一種長期經營管理之道。

新竹生活美學館表示，活動由甘樂文創執行長林峻丞分享三峽團隊如何以食農教育結合社區行動，打造青年返鄉共創的永續模式；臺紅茶業文化館管理人羅元鴻則以品牌視角分享茶產業文化轉型，呈現傳統產業如何與文化教育結合；見書店店長楊雅萍以基隆海港為例，談閱讀與飲食如何串聯城市文化再生；開門工作室陳泓維則介紹新竹東門市場的活化歷程，展現青年團隊如何以設計與策展再造庶民空間。

分享會現場由卿敏良老師與賴昭旭老師擔任與談人，從文化政策與食農教育雙重角度進行回應，提出文化創生的未來方向，交流氣氛熱烈。

新竹生活美學館表示，經由交流不僅深化了「飲食文化 × 地方創生」的實踐經驗，也讓北區文化基地在對話中彼此學習，形成共創網絡。未來機關在推動文化部「百大文化基地」計畫時，也可透過跨域連結與公共參與，打造文化永續與社會創新的多元平台。