北區第四場受證暨歲末祝福 完成大姊的願望

北區第四場受證暨歲末祝福，今天下午共有來自板橋、樹林、土城和三峽，總計超過2千人歡喜相聚，領受上人祝福。這場，將近有150人完成受證，包括53位慈誠委員，來自各行各業，甚至有高科技主管。當中，還有姊妹花一同受證，只為了成就大姊的願望，不留遺憾。

慈濟志工 林小娟 與 林瓊美：「我是二姊，我是小妹，這是我們大姊。」

慈濟志工 林小娟：「我的大姊 林文淑，她在2024年6月往生，那我們是因為大姊往生，想要把握因緣，所以我們就參加見習跟培訓。」

慈濟志工 林瓊美：「是2023年雙和靜思堂，最後一次彩排拍的，她有講很多關於演繹的一些心得，她說 就是很安她的心。」

慈濟志工 林小娟：「2023年 她2月底的時候，二二八那時候她就發燒，所以大概在4月的時候，她是 4月初的時候，就確診是乳癌復發。」

生命，無常示現，去年6月，在大家不捨之下，大姊離開了，也因為這場老天開的玩笑，讓六個兄弟姊妹各自家庭，共有18個人接觸慈濟。慈濟志工 林瓊美：「後來我們家會成為會員，也是因為大姊說，100塊就可以救人，然後就是 就跟兄弟姊妹，講一講 然後就大家一起捐，然後就成為會員。」

姊妹同受證，帶著大姊的照片，攜手圓滿了缺憾。「感恩上人。」

慈濟志工 林小娟：「就像上人給她光明，然後指點她走向，從黑暗裡面走向光明。」

「溪渠大海。」

慈濟志工 鄭永昌：「我從畢業之後，我就進來鴻海裡面，幾百萬的模具，就是在我的手中弄，鴻海部分大概已經(待)26年。」

「慈濟人的腳步，不停歇。」

科技人、理工腦，經過一番實事求是的查探。慈濟志工 鄭永昌：「慈濟人做事 我覺得，還滿有邏輯的，真的滿有邏輯的，以科技人來說滿有邏輯的。」

在家，是好先生、好爸爸，在職場，身為經裡，更能體會領頭羊的不容易。慈濟志工 鄭永昌：「靜思弟子能夠幫他一起扛起來，所以讓上人能夠，那個(擔子)不要那麼重，而且上人年紀也大了。」

「對組合心耕福田，慧根深植菩薩道。」

蕭志傑 林文森 台北報導

